Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2025) Những luật sư U80 vẫn miệt mài với nghề 10/10/2025 10:22

(PLO)- Trong hơn 20.000 luật sư, có nhiều luật sư đã qua tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn miệt mài với nghề, góp phần cùng các cơ quan tố tụng bảo vệ công lý.

Trải qua 80 năm, các thế hệ luật sư Việt Nam vẫn kiên định với sứ mệnh cao cả, góp phần thực thi công lý, bảo vệ công bằng và thắp sáng niềm tin của người dân vào pháp luật. Đặc biệt, trong số ấy có nhiều luật sư đã cống hiến cả đời mình cho nghề, cho niềm tin công lý.

Họ không chỉ là những người từng tham gia bào chữa, bảo vệ trong những vụ án, họ còn là những người thầy tận tâm dìu dắt thế hệ trẻ, là tấm gương về niềm đam mê và đạo đức nghề nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2025), báo Pháp Luật TP.HCM có dịp trò chuyện với một số luật sư U70-80, vẫn miệt mài cống hiến cho nghề, cho xã hội.

Nghề không có tuổi hưu

Luật sư Nguyễn Văn Hòa, Nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, là một trong những luật sư thế hệ đầu tiên của Thành phố. Ở tuổi 80, ông đã có 50 năm trong nghề.

Ông chia sẻ pháp luật không quy định tuổi nghỉ hưu đối với luật sư. Nhưng điều quan trọng là người hành nghề phải có sức khỏe, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp.

Luật sư Hòa cho rằng mỗi người luật sư cần tự đánh giá sức khỏe, sự minh mẫn và khả năng của bản thân để quyết định có tiếp tục hành nghề hay không. Không ai bắt mình dừng lại, nhưng chính mình phải biết khi nào nên dừng để giữ trọn uy tín và danh dự nghề nghiệp.

Kể về động lực để ông gắn bó hơn nửa đời người cho nghề, luật sư Hòa cho biết đó chính là sự yêu nghề. Sau mỗi vụ việc, niềm vui đọng lại trong ông là khi những ý kiến pháp lý của luật sư đưa ra được cơ quan tố tụng chấp nhận và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Luật sư Nguyễn Văn Hòa đang tư vấn miễn phí cho bạn đọc tại báo Pháp Luật TP.HCM

Khi đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tham gia những phiên tòa dài ngày thì việc tham gia tư vấn pháp luật, cố vấn chuyên môn cũng là một cách để luật sư đóng góp cho xã hội.

Khác với luật sư Nguyễn Văn Hòa, luật sư Trịnh Công Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM, bắt đầu vào nghề khi nghỉ hưu tại một công ty nhà nước.

Trở thành luật sư ở tuổi ngoài 50, với kinh nghiệm từ công việc pháp chế từ thời còn làm nhà nước, luật sư Minh nhanh chóng bắt nhịp với nghề.

Gần 20 năm hành nghề, niềm vui của luật sư Minh là tham gia các hoạt động thiện nguyện, ông dành phần lớn thù lao cho việc này.

Một niềm đam mê nữa đó là được tham gia tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, đặc biệt là cho người nghèo. Luật sư Minh cũng là thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM từ nhiều năm nay.

Ngoài 70 tuổi, luật sư Trịnh Công Minh (trái) vẫn tham gia tố tụng tại tòa. Ảnh: NVCC

Vinh quang đi đôi với trách nhiệm

Luật sư là nghề cao quý, điều này đã được xã hội ghi nhận. Song song với sự tôn vinh từ xã hội thì luật sư phải luôn ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Đó là chia sẻ của luật sư Phạm Thị Ngọt, Đoàn Luật sư TP.HCM, người đã có hơn 40 năm trong nghề.

78 tuổi, hàng ngày, luật sư Phạm Thị Ngọt vẫn bận bịu với những giờ giảng dạy ở Học viện Tư pháp, với những buổi công tác xuyên tỉnh vào cuối tuần.

Luật sư Ngọt vẫn miệt mài nghiên cứu hồ sơ cho các buổi bào chữa trước phiên tòa. Ngoài ra, một công việc đem lại niềm vui cho bà đó là tham gia tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Để có thể hoàn thành tốt mọi công việc ở độ tuổi này, nữ luật sư U80 chia sẻ bà phải luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, có kế hoạch cụ thể, luôn cập nhật kiến thức mới và phải biết lượng sức mình.

Luật sư Ngọt chia sẻ công việc giảng dạy cho các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của người đi trước đối với thế hệ đi sau, những luật sư tương lai của đất nước.

Khi được hỏi về điều muốn nhắn nhủ đến các luật sư trẻ, luật sư Phạm Thị Ngọt nhắc lại lời bà hay dặn học trò vào những dịp khai giảng: “Khi chọn nghề luật sư, các bạn phải nghĩ đến sự cống hiến, đam mê với nghề; đi đôi với vinh quang là nghĩa vụ, là trách nhiệm với khách hàng, tổ chức, xã hội…”.

Ở tuổi 78, luật sư Phạm Thị Ngọt vẫn bận bịu với công việc giảng dạy, tham dự phiên tòa, tư vấn pháp luật miễn phí...

“Vui khi được chia sẻ, truyền đạt kiến thức pháp luật, sự hiểu biết của mình cho người khác”, đó là chia sẻ của luật sư Trần Chính Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Luật sư Nghĩa năm nay bước sang tuổi 72, có 26 năm gắn bó với nghề, trong đó 23 năm tham gia sinh hoạt trong Hội Luật gia quận, hơn 15 năm là thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông tìm được nhiều niềm vui từ những công việc này. Đó cũng là cách luật sư thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao thư cảm ơn cho luật sư Trần Chính Nghĩa. Ảnh: THUẬN VĂN

Hình ảnh những luật sư U70, U80 vẫn miệt mài cống hiến cho xã hội chính là tấm gương để thế hệ luật sư trẻ noi theo.

80 năm, một hành trình dài với biết bao cống hiến thầm lặng. Đội ngũ luật sư Việt Nam - bằng niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh sẽ tiếp tục bảo vệ công lý, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.