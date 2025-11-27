Liên đoàn Luật sư lên tiếng vụ 'tòa ra văn bản không cho luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam' 27/11/2025 16:32

(PLO)- Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, văn bản của tòa án có dấu hiệu hạn chế, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến quyền hành nghề của luật sư.

Liên quan đến vụ tòa ra văn bản không cho luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn luật sư Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng).

Văn bản này được Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi đến Chánh án TAND Tối cao và Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Theo nội dung văn bản, vào ngày 24-11-2025, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được kiến nghị của Luật sư Bùi Việt Anh về việc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.

Theo nội dung phản ánh, vào ngày 13-11-2025, LS Việt Anh là người bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng đến Phân Trại tạm giam Khu vực số 1 - Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng để làm thủ tục gặp bị cáo Hưng, chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sơ thẩm. Dù đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, LS Việt Anh không được giải quyết cho gặp bị cáo với lý do TAND khu vực 1 tỉnh Lâm Đồng chưa có văn bản cho phép luật sư được gặp bị cáo Hưng.

Văn bản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đến ngày 21-11-2025, LS Việt Anh nhận được văn bản của TAND khu vực 1 - Lâm Đồng gửi Trại tạm giam số 1, trong đó có nội dung: "Xét thấy, trong giai đoạn điều tra, truy tố, LS Việt Anh đã được thông báo về việc đăng ký bào chữa. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, LS Việt Anh đã được tiếp cận, sao chụp và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án nhằm đảm bảo cho việc tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm, TAND khu vực 1- Lâm Đồng không chấp nhận việc thăm gặp bị cáo Hưng để trao đổi thông tin, thực hiện việc bào chữa tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự nêu trên, cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm. Các nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án sẽ được HĐXX sơ thẩm và những người tham gia tố tụng làm rõ ngay tại phiên tòa...".

Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nếu các nội dung phản ánh trên của LS Việt Anh là xác thực, Liên đoàn nhận thấy công văn của TAND khu vực 1 - Lâm Đồng không phù hợp với điểm a, Khoản 1, Điều 73 BLTTHS; Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 46/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an; Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018 và Khoản 3, Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Văn bản của TAND khu vực 1- Lâm Đồng có dấu hiệu hạn chế, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến quyền hành nghề của luật sư cũng như quyền được bào chữa, quyền được gặp luật sư của bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra cũng như trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo đúng quy định của BLTTHS.

Mặt khác, trong vụ án nêu trên, bị cáo Hưng chỉ bị truy tố về tội trộm cắp tài sản theo điểm a, Khoản 3 Điều 173 BLHS, không thuộc trường hợp các vụ án tham nhũng, xâm phạm an ninh quốc gia.

Việc TAND khu vực 1- Lâm Đồng không chấp nhận cho LS Việt Anh được gặp, làm việc với bị cáo Hưng để trao đổi, thống nhất quan điểm bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo tại phiên tòa với những lý do nêu trên là không có cơ sở pháp lý; thậm chí còn ngăn cản quyền gặp bị cáo của luật sư tại phiên tòa, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản được quy định tại BLTTHS.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin chuyển đơn cùng tài liệu kèm theo của LS Việt Anh đến Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng xem xét, kiểm tra nội dung sự việc. Nếu phát hiện có dấu hiệu cản trở quyền hành nghề của luật sư, cần có biện pháp kịp thời chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm của người có thẩm quyền tố tụng theo quy định pháp luật.