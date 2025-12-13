Đằng sau ám hiệu 'Green jacket 17', 'Combo Hải sản lớn' 13/12/2025 14:02

(PLO)- Nhóm các bị can người Hàn Quốc bị cáo buộc đã môi giới mại dâm, để tiếp viên nữ bán dâm cho khách Hàn Quốc nhằm tăng doanh thu.

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về tội môi giới mại dâm và đưa hối lộ.

Các bị can Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng), Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lê Tấn Thanh bị truy tố về tội môi giới mại dâm.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2022, Kim Tae Hyung cùng Cha Jin Young góp vốn và mở Nhà hàng Gallery để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Nhà hàng Gallery thời điểm cơ quan công an đến kiểm tra, làm việc. Ảnh: CA

Để tăng doanh thu cho nhà hàng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young chủ trương cho hai quản lý nhà hàng là Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun cho phép các nữ nhân viên đi bán dâm với khách hàng có quốc tịch Hàn Quốc khi đến đây ăn uống.

Khách thanh toán tiền mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn là "Green jacket 17" với giá tiền 3,8 triệu đồng/người/đêm, tiền khách sạn ghi vào hóa đơn là "Combo Hải sản lớn" với giá tiền 1 triệu đồng/phòng.

Khoảng 19 giờ ngày 19-7-2023, có hai khách Hàn Quốc đến ăn uống tại nhà hàng và chọn hai nhân viên nữ với giá 7,6 triệu đồng. Lee Hyun Jun đã nhận tiền từ khách rồi nhắn Loan đặt phòng khách sạn.

Loan sau đó liên hệ Lê Tấn Thanh để đặt hai phòng khách sạn. Dù biết mục đích thuê phòng là để bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Đến 23 giờ 20 cùng ngày, khi khách hàng cùng nhân viên nữ của nhà hàng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Quá trình điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young còn khai nhận, nhà hàng Gallery hoạt động nhưng chưa có đầy đủ giấy phép theo luật định, nếu bị cơ quan chức năng kiểm tra sẽ có khả năng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Cha Jin Young có quen biết với Bùi Thị Phương Dung, do Dung có chồng là người Hàn Quốc. Dung nói với Kim Tae Hyung, nếu muốn nhà hàng hoạt động thuận lợi thì phải chi tiền "lo lót".

Cha Jin Young và Kim Tae Hyung bàn bạc thống nhất hàng tháng đưa tiền để Dung đưa cho một số cán bộ có chức năng bỏ qua lỗi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản nghiệm thu về PCCC của nhà hàng.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 7-2023, Kim Tae Hyung đưa cho Dung và Bùi Duy Hà tổng số tiền 840 triệu đồng.

Công an TP.HCM hiện đã bắt Kim Tae Hyung và nhiều người khác để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Tuy nhiên, cả hai bị can Dung và Hà không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã thỏa thuận. CQĐT đã ghi lời khai đối với 11 cán bộ mà hai bị can này khai đã đưa tiền để bỏ qua lỗi, song các cá nhân này đều khai không nhận bất cứ khoản tiền nào.