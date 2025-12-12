Cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn được hưởng án treo 12/12/2025 10:47

(PLO)- HĐXX nhận định cựu giám đốc Sở Giám đốc GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn không hưởng lợi trong vụ án; quá trình công tác được tặng nhiều huân chương, bằng khen...

Ngày 12-12, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty AIC về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Nhàn bị tuyên tổng cộng 30 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Nga bị tuyên 26 năm tù; Trần Đăng Tấn (trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) 4 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Tấn bị tuyên 22 năm tù.

10 bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Hoài Nam (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) lãnh án 2 năm 6 tháng tù giam; Lê Phương Nga (cựu chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) lãnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu

HĐXX nhận định, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ căn cứ khẳng định, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Cụ thể, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận Công ty AIC ở chuẩn bị sẵn. Trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga. Ảnh: SONG MAI

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và Trần Đăng Tấn, hai bị cáo này có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn.

Bị cáo Nga đã chỉ đạo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) giả danh nhân viên Công ty Phú Bình để soạn thảo các văn bản, hợp đồng và hồ sơ tư vấn dự thầu... để dàn xếp, thông thầu. Gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 137 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Đăng Tấn được bị cáo Nhàn ủy quyền phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế. Tấn dùng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa; cùng công ty "quân xanh" để thông thầu và gian lận trong đấu thầu... đối với 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu bị thiệt hại 2,1 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Hồng Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, làm ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.

Bị cáo Nhàn đã chỉ các bị cáo đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động đấu thầu, lập hồ sơ khống, sử dụng các công ty "quân xanh"... để thực hiện các hành vi gian lận trong đấu thầu, thông thầu...

Đối với quan điểm bị cáo Nhàn không phải chủ mưu, cầm đầu, HĐXX xét thấy đây không phải là vụ án đầu tiên liên quan đến bị cáo Nhàn. Bị cáo Nhàn đã bị xét xử qua nhiều bản án khác nhau, đều kết luận rõ bị cáo Nhàn đã thành lập, điều hành mọi hoạt động của Công ty AIC và các công ty thành viên để thực hiện gian lận trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cạnh đó, HĐXX cũng xem xét, bị cáo Nhàn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả; có nhiều bằng khen và đóng góp cho xã hội.

Các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, trước khi toà án ban hành quyết định xét xử, hai bị cáo Trương Sỹ Hiệp, Lê Phương Nga đã ra đầu thú.

Cựu giám đốc Sở Giám đốc GD&ĐT Lê Hồng Sơn không hưởng lợi trong vụ án. Quá trình công tác được tặng nhiều huân chương, bằng khen; chiến sĩ thi đua cấp thành phố, cấp sơ sở trong nhiều năm; gia đình bị cáo Sơn có công với cách mạng. Sở GD&ĐT TP đã có văn bản xem xét, xin khoan hồng đối với bị cáo. Hiện bị cáo hiện đang mắc bệnh tim, đái tháo đường dẫn đến suy thận mãn giai đoạn 2...

Bị cáo Lê Hoài Nam quá trình công tác được tặng huân chương lao động hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen; thư cảm ơn của nạn nhân chất độc màu da cam; gia đình có công với cách mạng...

Bị cáo Lê Phương Nga đã ra đầu thú; quá trình công tác được tặng tặng nhiều huân chương, bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp thành phố, gia đình có công với cách mạng... Hiện bị cáo đang bị mắc bệnh ung thư gan, tiểu đường, loãng xương...