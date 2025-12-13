Cựu giám đốc Công ty Tân Tân sắp hầu toà 13/12/2025 12:05

(PLO)- Ông Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty Tân Tân cùng vợ và em trai sắp hầu toà về tội không chấp hành bản án.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngày 19-12 tới đây, TAND khu vực 16 - TP.HCM sẽ xét xử vụ án trốn thuế, không chấp hành bản án đối với ba bị cáo Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai bị can Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ bị can Tân).

Trong đó, ông Trần Quốc Tân bị truy tố về cả hai tội; em trai và vợ bị truy tố về tội không chấp hành bản án.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, VKSND khu vực 16-TP.HCM đã ban hành bản cáo trạng mới thay thế bản cáo trạng hồi tháng 5-2025. So với bản cáo trạng trước đó, VKSND khu vực 16 - TP.HCM xác định lại số tiền trốn thuế mà ông Tân phải chịu trách nhiệm.

Cụ thể, ở tội trốn thuế, cơ quan tố tụng xác định ông Trần Quốc Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, trốn đóng thuế với số tiền là: 1,93 tỉ đồng (bản cáo trạng lần trước xác định là 1,49 tỉ đồng).

Đồng thời năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn và khai thuế GTGT. Sai phạm này khiến số thuế công ty trốn là 1,529 tỉ đồng; nâng tổng số tiền trốn thuế trong vụ việc lên 3,46 tỉ đồng.

Đối với tội không chấp hành bản án, cáo trạng xác định tháng 7-2011, ông Trần Quốc Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty Cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỉ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau đó bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của nhưng ông Tân không thực hiện.

Ngày 27-9-2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho ông Trần Quốc Tân điều hành, từ đó dẫn đến vi phạm không chấp hành bản án dù cả ba có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án.

Trước đó, ngày 22-7, đại diện VKSND Khu vực 16 - TP.HCM đã đề nghị mức án đối với ba bị cáo, tuy nhiên sau một tuần nghị án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ Nghị quyết của Công ty Tân Tân được ban hành vào năm 2019 và việc bị cáo Tân khai đã ủy quyền thi hành án...