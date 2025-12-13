HĐXX nêu lý do xét xử vắng mặt Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 đồng phạm 13/12/2025 09:56

(PLO)- Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, tổ chức thực hiện; 3 bị cáo đồng phạm đang bỏ trốn có vai trò liên quan đến tất cả các bị cáo khác...

Như PLO đã đưa tin, hôm qua (12-12), TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC) cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nhàn còn phải bồi thường 76 tỉ đồng

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh"; dùng hồ sơ dự thầu không đạt yêu cầu, báo cáo tài chính đã qua chỉnh sửa... để thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tại phiên tòa, đại diện các bị hại đề nghị Công ty AIC và các cá nhân, tổ chức liên quan phải bồi thường thiệt hại của vụ án 145 tỉ đồng.

HĐXX xét thấy, toàn bộ số tiền thiệt hại từ việc "thông thầu", vi phạm quy định về đấu thầu sau khi trừ đi các chi phí, phần lớn số tiền đều được chuyển cho Công ty AIC và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn; cũng trong vụ án này, bị cáo Nhàn là người có vai trò cao nhất.

HĐXX ghi nhận sự tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo, tổng cộng hơn 68 tỉ đồng và tuyên buộc bị cáo Nhàn cùng Công ty AIC liên đới bồi thường số tiền còn lại hơn 76 tỉ đồng.

Chủ thể bị thiệt hại trong vụ án là các chủ đầu tư thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp do UBND TPHCM hoặc UBND quận, huyện thành lập. Kinh phí chi trả các gói thầu đều có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Do đó, toàn bộ tiền bồi thường của các bị cáo sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Lý do xét xử 4 bị cáo đang bị truy nã

Cũng theo HĐXX, vụ án có 4 bị cáo đang bị truy nã và đưa ra xét xử vắng mặt, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) và Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC.

Theo HĐXX, tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cả 4 bị cáo đều không có mặt tại nơi cư trú, nơi làm việc; không thực hiện yêu cầu triệu tập, thư kêu gọi của cơ quan tiến hành tố tụng để nhận các quyết định tố tụng.

Dù cơ quan tiến hành tố tụng đã thông báo, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng; xác minh nhưng không xác định được nơi cư trú và đã ban hành quyết định truy nã. Ngoài việc tống đạt các quyết định tố tụng cho các bị cáo theo quy định, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thông báo và yêu cầu các bị cáo ra trình diện hoặc đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nhưng các bị cáo vẫn không thực hiện.

Các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC. Ảnh: SONG MAI

Đặc biệt, bị cáo Nhàn, Tích và Tấn không chỉ trong vụ án này mà xuyên suốt nhiều vụ án trước đã được xét xử; các cơ quan tiến hành tố tụng đều thông báo rộng rãi, nhưng cả 3 bị cáo đều vắng mặt. Sau khi có quyết định đưa vụ án xét xử, tòa án đã tống đạt đúng quy định, niêm yết công khai tại nơi cư trú và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng... Tuy nhiên, các bị cáo vẫn vắng mặt tại phiên tòa.

Việc các cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị cáo trên bỏ trốn là có căn cứ. Khoản 2 Điều 229 và khoản 2 Điều 247 BLTTHS quy định "việc tạm đình chỉ thì có thể trong trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà lý do đặt địa chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, bị cáo khác".

HĐXX nhận thấy, bị cáo Nhàn là người có vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện, các bị cáo Tấn, bị cáo Tích và bị cáo Thy thực hiện vai trò phạm tội có liên quan đến tất cả các bị cáo khác. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã truy tố, xét xử các bị cáo đang bị truy nã là đúng quy định và nhằm để giải quyết toàn diện, triệt để vụ án.

Đến thời điểm xét xử, các bị cáo vắng mặt là từ bỏ quyền của bị can, bị cáo được quy định tại Điều 60 và Điều 61 BLTTHS. Dù vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đảm bảo quyền bào chữa cho các bị cáo bằng cách chỉ định. Đồng thời, tạo điều kiện để người bào chữa cho các bị cáo nghiên cứu hồ sơ, tham gia một số hoạt động tố tụng như nhận dạng, giám định...

HĐXX xét thấy, sự vắng mặt của các bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 290 BLTTHS, HĐXX xét xử vắng mặt các bị cáo này.