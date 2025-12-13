Sát hại mẹ rồi bán bò, bán dê lấy tiền chơi game 13/12/2025 07:00

(PLO)- TAND tỉnh Gia Lai tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến, người sát hại mẹ ruột.

Ngày 12-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi, ngụ xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) mức án chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản.

Vụ án này từng gây xôn xao dư luận vì nạn nhân là bà LTV (61 tuổi), mẹ ruột của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: NL.

Theo bản án, Tiến nghiện game, nhiều lần xin tiền mẹ nhưng không được đáp ứng và giữa hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11 giờ ngày 18-9-2024, Tiến xin tiền đi chơi nhưng bị bà V la mắng. Tiến bực tức nên nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột.

Lợi dụng lúc mẹ đang làm việc, Tiến dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu khiến bà V tử vong tại chỗ.

Đến chiều cùng ngày, Tiến bán năm con bò và bốn con dê với giá 45,5 triệu đồng. Sau đó, quay về nhà đào hố cạn sau vườn chôn xác nạn nhân.

﻿Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Hôm sau, Tiến bỏ trốn khỏi địa phương tiếp tục mua điện thoại 17 triệu đồng và mua thẻ chơi game. Tiến bị bắt khi trốn tại TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, Tiến khai nghiện game từ năm lớp 6, đến lớp 10 thì bỏ học.