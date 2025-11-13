Mẹ sát hại con trai vì trầm cảm sau ly hôn 13/11/2025 16:29

(PLO)- Sau khi ly hôn, người phụ nữ ở Gia Lai bị trầm cảm và nảy sinh ý định sát hại con trai để trả thù chồng.

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (23 tuổi, ngụ thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Bị can Bùi Thị Thu Hà. Ảnh: DH.

Kết quả điều tra, xác định, Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V (4 tuổi) thì hai người xảy ra mâu thuẫn và ly hôn, cháu V ở với mẹ. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

Chiều 6-11, Hà chạy xe máy chở con trai đến khu vực hồ nước Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) và dìm cháu V.

Sau đó, Hà ra khu vực nước sâu để tự tử nhưng không thành và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định cháu V tử vong do bị ngạt nước.