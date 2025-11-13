Người mẹ ném con trai xuống giếng bị bắt tạm giam 13/11/2025 11:04

(PLO)- VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam người mẹ ném con trai một tuổi xuống giếng.

Ngày 13-11, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê (43 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra tội giết người.

Bị can Nguyễn Thị Lê tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Lê và ông UVT (46 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) kết hôn, chung sống với nhau từ năm 2008 đến nay và có hai con chung 14 tuổi và 7 tuổi. Năm 2024, bà Lê sinh thêm bé trai UNAL.

Sáng 31-10, cả gia đình đi vắng, chỉ còn bà Lê và cháu L ở nhà. Khi ngủ dậy, bé L quấy khóc. Bà Lê nghĩ không thể nuôi bé L vì thiếu tiền nên nảy sinh ý định giết con trai để bớt gánh nặng.

Sau đó, bà Lê đem con trai thả xuống giếng rồi kéo nắp bê tông đậy lại khiến bé L tử vong.

Người thân không thấy bé L nên tổ chức tìm kiếm, báo tin đến cơ quan chức năng.

Công an xác định không có dấu hiệu bé L bị bắt cóc hay tai nạn. Sau đó, bà Lê thừa nhận đã ném con trai xuống giếng trong khuôn viên sân nhà...