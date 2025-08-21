Nam nhân viên lừa đảo chủ tiệm vàng, 'đốt' 3 tỉ đồng vào bài bạc 21/08/2025 17:32

(PLO)- Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ tiệm vàng, nam nhân viên đã chiếm đoạt tiền tỉ và "đốt" toàn bộ số tiền này vào trò đánh bạc trực tuyến Baccarat...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trường Thọ (SN 1991, ở Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, vợ chồng ông Vũ Đức P và bà Hoàng Thị Đ thành lập doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng PĐ ở quận Hà Đông (cũ).

Năm 2022, bà Đ thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng người chủ, khi được giao nhiệm vụ đi giao hàng là vàng, ngoại tệ… cho khách, Thọ đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 4-6-2024, chị T (ở Hà Nội) liên hệ với ông P để mua 170.000 USD với giá hơn 4,3 tỉ đồng, giao tại nhà khách hàng. Chủ tiệm vàng đã giao cho bị can Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T và nhận về hơn 4,3 tỉ đồng.

Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua. Do đó, khi chị T chuyển hơn 4,3 tỉ đồng vào 2 tài khoản của T, bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỉ đồng.

Để chủ tiệm vàng không phát hiện, bị can chuyển khoản số tiền đã nhận từ khách hàng sang các tài khoản khác của chính mình. Khi chủ tiệm yêu cầu chuyển tiền bán USD, Thọ nói dối rằng tài khoản bị lỗi, chỉ chuyển trước được 2,3 tỉ đồng.

Sau khi chuyển tiền 2,3 tỉ đồng cho chủ tiệm vàng, P tiếp tục chiếm đoạt thêm 1 tỉ đồng để đánh bạc trực tuyến. Như vậy, bị can đã chiếm đoạt 2 tỉ đồng, dùng để đánh bạc trực tuyến và thua hết sạch.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến, Thọ nảy sinh ý định lừa tiền chủ tiệm.

Tối ngày 4-6-2024, Thọ liên hệ với bà Đ và nói dối rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và đã chuyển hơn 1 tỉ đồng cho Thọ.

Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại bị thua hết sạch.

Sau khi “đốt” hết 3 tỉ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5-6-2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P, bà Đ về việc anh ta lấy tiền đánh bạc và thua hết sạch, không có khả năng trả lại.

Đến ngày 13-6-2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta thừa nhận, khoảng đầu năm 2024 đã tham gia chơi game bài Baccarat, và chỉ trong ngày 4-6-2024, anh ta đã “đốt” hết hơn 3 tỉ đồng vào trò đánh bạc trực tuyến này.

Được biết, năm 2020, Thọ từng nhận án 28 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.