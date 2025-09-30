Lâm Đồng: Tăng cường phòng ngừa tội phạm gian lận bảo hiểm y tế 30/09/2025 17:26

(PLO)- Thời gian qua, Cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố một số bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm y tế.

Ngày 30-9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn gởi các đơn vị trực thuộc và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định khởi tố bị can một nhân viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để điều tra về hành vi gian lận bảo hiểm y tế. Ảnh VT.

Theo đó, căn cứ văn bản ngày 18-9 của VKSND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Cụ thể, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phòng, chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lợi dụng chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế gây thiệt hại cho quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về đạo đức công vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám bảo hiểm y tế đúng quy định, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng thông tin để chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế.

Giao Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Kiểm tra – Pháp chế: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chuyên môn y tế, việc kê đơn thuốc, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ gian lận bảo hiểm y tế và tháng 3-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố hai bị can Bùi Xuân Hùng (41 tuổi, cựu nhân viên Khoa Dược) và Kiều Thị Trang (53 tuổi, bác sĩ Khoa Truyền nhiễm) để điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế.

Tháng 9-2024, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Việt Nam, nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu về tội gian lận bảo hiểm y tế.

Tháng 12-2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam bác sĩ Lê Văn Nguyên, công tác ở Khoa Khám bệnh - Cấp cứu để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhằm trục lợi bảo hiểm y tế.