Đề xuất nhiều nội dung mới liên quan bảo hiểm tiền gửi 30/09/2025 14:43

(PLO) - Một số ý kiến cho rằng hạn mức chi trả bảo hiểm 125 triệu đồng đã lạc hậu so với mức sống hiện nay, cần điều chỉnh linh hoạt

Sáng 30-9, Hội nghị đại biểu (ĐB) Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục diễn ra. Các ĐB Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi, tập trung vào các nội dung liên quan đến cơ chế phí, chi trả, phạm vi bảo hiểm và hoạt động đầu tư của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

Nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi bảo hiểm

Theo Dự thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao quyền quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi, áp dụng cơ chế đồng hạng hoặc phân biệt tùy vào đặc thù hệ thống tín dụng trong từng thời kỳ. Dự thảo cũng quy định tạm hoãn nộp phí đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, khoản phí này sẽ được hoàn trả sau khi có phương án cơ cấu lại.

Một điểm mới quan trọng khác là thời điểm phát sinh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm được quy định sớm hơn. Trong một số trường hợp đặc biệt, Thống đốc NHNN có thể quyết định chi trả tối đa toàn bộ số tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền.

Đối với hoạt động đầu tư, Dự thảo mở rộng phạm vi cho phép tổ chức Bảo hiểm tiền gửi mua bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi cũng có thể gửi tiền và tham gia hoạt động đầu tư khác theo quy định của Chính phủ, đồng thời phải chịu sự kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn nguồn vốn.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số ĐB đề nghị bỏ quy định “tiền gửi của cá nhân, người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng” là khoản không được bảo hiểm. Lý do là hạn mức chi trả hiện tại chỉ 125 triệu đồng, trong khi nguồn phí đóng góp vẫn có thể bổ sung cho quỹ dự phòng.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ vì sao tiền gửi tiết kiệm bắt buộc của tổ chức tài chính vi mô không được bảo hiểm, và tiền gửi tại ngân hàng chính sách có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không.

Về phí bảo hiểm, một số ĐB lo ngại áp dụng cơ chế phân biệt có thể tạo thêm gánh nặng cho tổ chức tín dụng, nhất là các đơn vị yếu kém, từ đó ảnh hưởng đến xử lý nợ xấu. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình hợp lý, dựa trên tiêu chí phân loại rủi ro rõ ràng. Với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, hiện đang phải nộp song song phí bảo hiểm tiền gửi và phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống nên cần cơ chế chia sẻ để bảo đảm công bằng.

Một số ý kiến khác cho rằng hạn mức chi trả bảo hiểm 125 triệu đồng đã lạc hậu so với mức sống hiện nay, cần điều chỉnh linh hoạt theo quy định của Thống đốc NHNN để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và phù hợp thực tiễn.

Đề nghị kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động đầu tư

Góp ý cho Dự luật, ĐB Tô Ái Vang (Cần Thơ) nhấn mạnh, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và ổn định hệ thống tín dụng. Sau 13 năm thực hiện, luật đã góp phần duy trì ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng, thúc đẩy phát triển bền vững.

Về phí bảo hiểm, ĐB kiến nghị bổ sung quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi trong việc xây dựng phương án tăng phí, thay vì chỉ giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, cần có điều khoản riêng về cơ chế kiểm soát rủi ro, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo nguyên tắc an toàn trong hoạt động đầu tư của tổ chức này.

Còn ĐB Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ) lưu ý, Dự thảo mới chỉ quy định bảo đảm bí mật số liệu tiền gửi, trong khi cần bổ sung thêm yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu, phù hợp với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo bà Dung, các tổ chức tài chính - ngân hàng cần nâng cao hơn nữa năng lực ứng dụng công nghệ thông tin gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân.

ĐB Lý Tiết Hạnh (Gia Lai) đề xuất mở rộng phạm vi bảo hiểm tiền gửi thay vì chỉ giới hạn ở đồng Việt Nam. Theo bà, người dân còn có các hình thức gửi và đầu tư bằng ngoại tệ, chứng chỉ hoặc các sản phẩm tài chính khác. Nếu chỉ bảo hiểm tiền gửi bằng đồng Việt Nam thì sẽ hạn chế khả năng thu hút nguồn lực trong dân.

Ngoài ra, bà Hạnh cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế để tổ chức Bảo hiểm tiền gửi không chỉ bảo đảm chi trả mà còn hỗ trợ hệ thống ngân hàng phát triển bền vững, giảm gánh nặng cho ngân sách khi xảy ra rủi ro.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết về phạm vi bảo hiểm, nguyên tắc quốc tế là chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng nội tệ. Nếu bảo hiểm cả ngoại tệ sẽ làm gia tăng tình trạng găm giữ ngoại tệ, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo ông Sơn, các nước đều có cơ chế để hạn chế ngoại tệ hóa và bảo đảm tính ổn định tài chính. Nếu mở rộng phạm vi sang ngoại tệ, việc điều hành tiền tệ của NHNN sẽ gặp nhiều khó khăn.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh, trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với an toàn hệ thống tài chính là mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi luật. Các chính sách mới đã được thiết kế theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm này.

Đại diện NHNN cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các ĐB, phối hợp với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới.