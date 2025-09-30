10 người bị khởi tố vì trục lợi bảo hiểm nhân thọ 30/09/2025 16:08

(PLO)- 10 người làm giả 213 hồ sơ y tế để trục lợi bảo hiểm nhân thọ số tiền 546,5 triệu đồng bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.

Ngày 30-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố 10 bị can.

Trong đó, cảnh sát bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, ngụ xã Nam Phước) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chín bị can còn lại.

10 người bị khởi tố vì trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: CA

10 người này liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ); nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6-2021 bà HTH (ngụ xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) là cộng tác viên của Công ty Prudential chi nhánh Nam Phước (Duy Xuyên) mời Hạnh làm thư ký riêng.

Hạnh được giao nhiệm vụ liên hệ với khách hàng để điều chỉnh những thông tin có sai sót khi thực hiện hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau một thời gian làm việc, Hạnh phát hiện thủ tục thẩm định và tự xét duyệt tự động chi trả yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của công ty Prudential có nhiều sơ hở.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi.

Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn 6 triệu đồng thì hồ sơ mới qua thẩm định viên thẩm định.

Từ đó, Hạnh lập hồ sơ giả mạo, thông qua chính các khách hàng hoặc những người thân của các khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị Prudential giải quyết quyền lợi với mức chi trả mỗi lần dưới 6 triệu đồng để hệ thống duyệt tự động.

Hạnh đã lôi kéo 9 người khác làm giả 213 hồ sơ y tế để yêu cầu Công ty Prudential giải quyết quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền 546,5 triệu đồng.