Vụ mỏ cát 1,2 tỉ đấu giá lên 370 tỉ: Khởi tố 4 bị can 29/09/2025 17:40

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố 4 bị can trong vụ mỏ cát có giá khởi điểm 1,2 tỉ nhưng đấu giá lên 370 tỉ đồng.

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (25 tuổi, ngụ xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (34 tuổi, ngụ phường An Hải) và Trần Văn Bảy (50 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trong số này, Hùng bị bắt tạm giam, các bị can Tiến, Bảy và Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố 4 bị can trong vụ mỏ cát 1,2 tỉ đấu giá lên 370 tỉ. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà – đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Khoa chỉ đạo nhóm 4 người trên thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18 đến 19-10.

Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Như PLO nhiều lần thông tin, ngày 18-10-2024, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn cũ (số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), Công ty đấu giá Hợp Danh Hoà Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B.

Điểm mỏ này có diện tích 6,04ha với trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt là 159.000m3. Giá khởi điểm đưa ra 1,2 tỉ đồng, doanh nghiệp tham gia đấu phải đặt trước số tiền 242 triệu đồng.

Qua suốt 20 tiếng với 200 vòng, tới hơn 4 giờ sáng 19-10-2024 cuộc đấu giá mới kết thúc với số tiền chốt lên tới 370 tỉ đồng.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) yêu cầu tạm dừng công nhận kết quả trúng đấu giá, giao công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ động cơ, mục đích của việc trả giá cao bất thường này.

4 bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 7-1-2025, UBND thị xã Điện Bàn ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo khoản 1, Điều 218 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này.