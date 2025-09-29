Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 4 ngày trước trong rừng sâu 29/09/2025 15:07

(PLO)- Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích từ 4 ngày trước, khi vào rừng kiếm ong.

Chiều 29-9, ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng và người dân đang đã tìm thấy thi thể ông Ngô Minh Thoại (60 tuổi, ngụ thôn 6, xã Thạnh Bình) mất tích 4 ngày trước.

Lực lượng chức năng cùng người dân vào rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi tìm ong.

Các lực lượng tìm thấy thi thể ông Thoại trong rừng sâu vào khoảng 13 giờ cùng ngày (29-9) và đang đưa nạn nhân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, sáng 25-9, ông Thoại cùng một người bạn đi vào rừng tìm ong. Khi vào rừng, hai người chia thành hai hướng đi tìm ong, hẹn nhau ở lán trại trong rừng vào cuối buổi chiều để ra về.

Tuy nhiên, đến chiều ông Thoại không quay lại lán trại để về nhà. Người đi cùng ông chờ lâu nên về nhà báo tin.

Ngay trong đêm, gia đình huy động bà con vào rừng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích ông Thoại.

Đội tình nguyện cùng vào rừng tìm kiếm.

Đến chiều 26-9, cán bộ thôn 6 (xã Thạnh Bình) báo tin ông Thoại mất tích. Chính quyền xã Thạnh Bình huy động các lực lượng công an, quân sự, cùng người dân và các lực lượng tình nguyện vào rừng tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn, người đi cùng không xác định được vị trí, thời điểm ông Thoại mất liên lạc nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.