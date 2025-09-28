Rạp cưới bị gió cuốn bay, người dân chung tay phụ giúp cho đôi bạn trẻ 28/09/2025 20:28

(PLO)- Đã chuẩn bị tươm tất nhưng rạp cưới bị gió cuốn bay, quan khách chung tay cùng gia đình chuyển 80 bàn tiệc đến địa điểm mới giúp đôi bạn trẻ.

Ngày 28-9, mạng xã hội xuất hiện clip một đám cưới ở xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng buộc phải thay đổi địa điểm vì ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa to, gió lớn cuốn bay rạp.

Rạp cưới bị gió cuốn bay, nhiều người chung tay giúp cho đôi bạn trẻ.

Theo hình ảnh từ clip, gió cuốn rạp cưới rung bần bật, màn rèm trang trí bay tứ tung. Bên dưới rạp, khoảng 80 bàn tiệc đã chuẩn bị tươm tất, chờ dọn mâm đãi khách.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng mạng dành cho đôi uyên ương và gia đình trong ngày trọng đại, cũng như đơn vị tổ chức buổi tiệc bị thiệt hại về tài sản.

Tài khoản Tan Dung Le để lại bình luận: “Ác kinh hỉ! Kỷ niệm nhớ mãi của đôi bạn! Đúng là thiên tai không chừa thứ gì. Tội cho tất cả”. “Thật sự thấy cảnh này thương cho tất cả mọi người, thiệt hại vô cùng”, tài khoản Phụng Quốc Giang viết.

Rất đông người dân đến chung tay phụ giúp đôi bạn trẻ và gia đình.

Ngoài hàng trăm lời động viên, chia sẻ, nhiều tài khoản còn để lại thông tin nhắn nhủ, khi tổ chức những sự kiện quan trọng, chủ nhân cần tham khảo thông tin thời tiết để tránh thiệt hại đáng tiếc.

Anh Phước Sơn, MC đám cưới trên là người chứng kiến, ghi lại đoạn clip cho hay, khoảng 9 giờ thì thời tiết có mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo anh Sơn, vị trí dựng rạp đám cưới tại sân vận động, xung quanh khu vực trống trải, gió lùa vào tứ phía nên không trụ vững. Trước tình huống trớ trêu, gia đình đã mượn nhờ mặt bằng của một công ty đóng tại địa phương, nhanh chóng di dời địa điểm tổ chức đám cưới.

Tiệc cưới kịp thời được tổ chức tại một vị trí khác.

“Rất đông bà con chứng kiến đã đến phụ giúp nhà trai và đội dịch vụ, di chuyển khoảng 80 bàn tiệc đến địa điểm mới. Khách đến dự cũng xắn tay giúp đỡ cô dâu chú rể”, anh Sơn nói.

Cũng theo anh Sơn, lo khách không biết vị trí tổ chức đám cưới, anh đã đăng lên trang Facebook cá nhân thông báo và người nhà bố trí người trực tại sân vận động hướng dẫn khách đến đúng vị trí tổ chức tiệc cưới.

Đến trưa, tiệc cưới được tổ chức với sự tham dự của đông đảo quan khách chúc phúc cho đôi bạn trẻ.