Tránh bão số 10, nhiều người dân ở Nghệ An đưa ô tô ra đỗ bên đường

Chiều 28-9, nhiều người dân, đại lý xe ô tô ở Nghệ An đã chọn cách đưa hàng trăm chiếc xe ô tô ra đỗ hai bên đại lộ 72 m để phòng, tránh bão số 10. Theo các chủ xe, đây là cách bảo quản xe an toàn nhất của họ.
Trong hai cơn bão số 3 và số 5, nhiều xe ô tô ở Nghệ An, nhất là ở khu vực TP Vinh (cũ) đã bị cây và tường đổ, đè trúng, bị ngập nước…Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa, bão, lũ đợt trước, nhiều người chọn cách đưa xe ra đỗ khu vực đất trống và dự kiến không ngập nước.
Chị Nguyễn Mỹ (phường Trường Vinh) cho biết: “Gia đình tôi đề phòng tường sập đổ trúng xe nên sẽ đi thuê khách sạn để ở, khách sạn có khu để xe kiên cố. Nếu khách sạn hết chỗ, tôi sẽ đưa xe ra đường nơi có khu đất trống, ít cây xanh để đỗ, chờ khi bão tan đưa xe về”.
Không chỉ người dân, nhiều đại lý xe ô tô cũng đưa xe ra đỗ ở hai bên đường đoạn từ phường Vinh Phú đến phường Cửa Lò.