EVNNPC triển khai phương án ứng phó bão số 10 28/09/2025 18:20

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi) – cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có phạm vi ảnh hưởng rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khẩn trương chỉ đạo toàn diện, triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện và phục vụ nhân dân.

Ngày 28-9, EVNNPC ban hành Công điện 375/CĐ-EVNNPC, tiếp tục yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó bão số 10. Trước đó, ngày 26-9, Tổng công ty cũng đã có Công điện 2334/CĐ-EVNNPC về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 (Ragasa) và bão số 10.

PC Hà Tĩnh kiểm tra công tác khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm sau trạm biến áp cấp điện cho Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 28-9, bão cách bắc Quảng Trị khoảng 240 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15. Dự kiến 22 giờ cùng ngày, tâm bão ở vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sau đó đi vào đất liền. Khu vực từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp.

Để chủ động ứng phó, EVNNPC yêu cầu giám đốc các công ty điện lực kiểm tra, xử lý điểm xung yếu; chuẩn bị lực lượng xung kích tối thiểu 60 người, sẵn sàng triển khai trong vòng 8 giờ khi có lệnh điều động; tổ chức ứng trực 100% nhân lực tại các trạm biến áp 110kV.

Đoàn công tác của EVNNPC kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Thanh Hóa, Ninh Bình.

Tại Nghệ An – nơi bão dự báo sẽ đổ bộ, Công ty Điện lực Nghệ An đã họp khẩn trực tuyến với 20 điểm cầu, rà soát phương án ứng phó, đồng thời gia cố vị trí xung yếu, chặt tỉa cây cối, chuẩn bị vật tư dự phòng. Công ty cũng chú trọng kiểm tra hệ thống điện tại các trạm bơm tiêu úng, bệnh viện, cơ sở y tế.

EVNNPC triển khai nhân lực, thiết bị ứng trực báo số 10.

Giám đốc PC Nghệ An, ông Phạm Công Thành nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động và nhanh chóng khắc phục sự cố để phục vụ nhân dân”.

Cùng ngày, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Hà Tĩnh cũng kích hoạt phương án ứng phó cấp độ cao nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, xử lý nguy cơ gãy đổ cây xanh, phối hợp vận hành trạm bơm tiêu úng và sẵn sàng cắt điện khu vực không an toàn.

Đoàn công tác Ban An toàn EVNNPC do ông Bùi Xuân Thành – Trưởng ban An toàn – trực tiếp kiểm tra tại một số đơn vị, yêu cầu “đặt an toàn con người lên hàng đầu, tuyệt đối tuân thủ quy trình, chuẩn bị kịch bản ứng phó sự cố diện rộng và ưu tiên cấp điện cho phụ tải trọng điểm”.