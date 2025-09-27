Bão số 10: TP Huế khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm 27/09/2025 18:50

(PLO)- Bão số 10 đang di chuyển rất nhanh và được dự báo gây mưa rất lớn, TP Huế đã triển khai sơ tán hàng ngàn hộ dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương bảo vệ tài sản cho dân.

Chiều 27-9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), cho biết các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (tên quốc tế là BUALOI).

Dự báo mưa có nơi trên 600mm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27-9, tâm bão BUALOI cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Một số nơi ở Huế bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Đáng chú ý, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 30-35km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão khác. Bão được cảnh báo có phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 27 đến 29-9, trên địa bàn TP Huế được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt ngập sâu do mưa lớn.

Tính đến 15 giờ ngày 27-9, tổng lượng mưa ghi nhận được đã phổ biến từ 100-250mm. Mưa lớn khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng trên địa bàn bị ngập sâu.

Theo ghi nhận, tại một số đoạn đường Võ Văn Kiệt, Tam Thai (phường An Cựu), một số đoạn đường tại khu đô thị mới An Cựu... mưa lớn một đoạn tuyến đường này bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Công an phường An Cựu tổ chức chốt chặn, hỗ trợ người dân ở khu vực nước lũ ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hỗ trợ người dân qua lại, tránh nguy hiểm xảy ra.

Khẩn trương di dời dân

Trước diễn biến phức tạp của bão, TP Huế đã lên phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực xung yếu.

Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người ở khu vực thấp trũng, xung yếu.

Người dân dùng các bao nước đè lên các mái tôn, ứng phó với bão số 10.

Phương án di dời tập trung vào 3.038 hộ/9.977 khẩu, chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

Tính đến 16 giờ ngày 27-9, các địa phương đã di dời được 123 hộ/387 người. Cụ thể, xã Chân Mây - Lăng Cô đã di dời 119 hộ/371 khẩu và xã Bình Điền đã di dời 4 hộ/16 khẩu đến nơi an toàn.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Giành bị tốc mái vào chiều 27-9.

Đến nay, toàn bộ 1.122 tàu thuyền của thành phố với hơn 8.000 lao động đã về nơi trú tránh an toàn. Các địa phương cũng đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa hè thu, đạt 98,5% diện tích.

Báo cáo ban đầu ghi nhận một nhà của hộ bà Nguyễn Thị Giành (thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền) bị tốc mái trên 70%.