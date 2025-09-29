Điều ca nô vượt sóng dữ đưa 3 người dân xã đảo vào bờ cấp cứu 29/09/2025 14:39

(PLO)- Biên phòng TP Đà Nẵng điều ca nô vượt sóng dữ đưa 3 người dân ở đảo Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu.

Ngày 29-9, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà đưa ba bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu.

Biên phòng điều ca nô vượt sóng dữ đưa 3 người dân xã đảo vào bờ cấp cứu. Ảnh: BP

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận thông tin từ UBND xã Tân Hiệp về ba trường hợp đang được điều trị tại Trạm Quân dân y trên đảo.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Qui (81 tuổi, trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não; ông Trần Văn Thu (55 tuổi, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) đang trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa và ông Ngô Tấn Mỹ (57 tuổi, thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp) bị chó cắn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã điều động tàu BP 08.1501 Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà cùng năm cùng cán bộ, chiến sĩ đi ra đảo để cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ. Ảnh: BP

Đến 13 giờ 15 phút, tàu biên phòng đã đưa ba bệnh nhân vào đến Trạm công trình đá 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà) để đưa đi cấp cứu.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), khu vực biển Cù Lao Chàm có mưa lớn, gió mạnh, các hoạt động của tàu thuyền dân sự bị cấm để đảm bảo an toàn.