Thảm kịch giẫm đạp ở buổi vận động tranh cử, ít nhất 36 người chết 28/09/2025 06:46

(PLO)- Vụ giẫm đạp tại một buổi vận động tranh cử ở Ấn Độ của một diễn viên - chính trị gia nổi tiếng đã khiến ít nhất 36 người chết và hơn 50 người bị thương.

Thủ hiến bang Tamil Nadut - ông MK Stalin cho biết có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp hôm 27-9 tại một cuộc vận động tranh cử của nam diễn viên - chính trị gia Joseph Vijay Chandrasekhar, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Stalin, có 8 trẻ em và 16 phụ nữ trong số 36 người thiệt mạng khi ông Vijay - lãnh đạo đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) - đang phát biểu từ một chiếc xe buýt vận động tranh cử tại quận quận Karur (bang Tamil Nadut).

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời giới chức địa phương rằng cuộc vận động tranh cử của ông Vijay diễn ra khi thời tiết nắng nóng và nhân vật chính đã tới trễ hàng giờ. Khi ông Vijay đang phát biểu thì một nhóm người ủng hộ của ông đã ngã xuống khi cố gắng tiếp cận chiếc xe buýt nơi ông đang đứng, gây ra vụ giẫm đạp.

Đám đông vây quanh chiếc xe vận động tranh cử của nam diễn viên - chính trị gia Joseph Vijay Chandrasekhar. Ảnh: TINIE TAMIL NADU/X

Khi đám đông ngày mở rộng và mọi người bắt đầu bị ngạt thở vì nóng và quá đông, ông Vijay đã dừng bài phát biểu và bắt đầu ném các chai nước vào đám đông để giúp người hâm mộ giải khát, đồng thời kêu gọi cảnh sát giúp vãn hồi trật tự. Trong một số video quay tại hiện trường, có nhiều người đã la hét cầu cứu và trèo lên người nhau để thở.

Video đám đông lớn tại buổi vận động tranh cử của nam diễn viên - chính trị gia Joseph Vijay Chandrasekhar. Nguồn: INDIAN OBSERVER/X

Sau đó, xe cứu thương tới nhưng xe lại bị kẹt giữa biển người. Các xe cứu thương phải vật lộn để tiến về phía trước và đưa những người bị thương đi.

"Trái tim tôi tan nát. Tôi đau đớn và buồn bã đến mức không thể diễn tả nổi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người anh chị em thân yêu đã thiệt mạng ở Karur. Tôi cầu nguyện cho những người đang được điều trị tại bệnh viện sớm bình phục" - ông Vijay viết trên mạng xã hội X sau sự việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết "sự cố đáng tiếc" này là điều "vô cùng đáng buồn".

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đã mất đi người thân. Chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục" - ông Modi chia sẻ trên mạng xã hội.

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền Tamil Nadu báo cáo về vụ việc. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ cũng đang điều tra về vụ việc.

Ông Vijay là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất của điện ảnh Tamil trong ba thập niên qua. Ông đã thu hút đông đảo khán giả đến các buổi gặp mặt công chúng kể từ khi thành lập đảng chính trị Tamilaga Vettri Kazhagam vào năm 2024, đối trọng với đảng cầm quyền DMK ở bang Tamil Nadut và đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông Vijay đang vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử cấp bang dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2026.