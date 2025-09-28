NATO tăng cường hiện diện ở biển Baltic sau vụ UAV xâm nhập Đan Mạch 28/09/2025 06:11

(PLO)- NATO tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biển Baltic trong bối cảnh nhiều thành viên của khối bị UAV xâm nhập không phận, mà mới đây nhất là Đan Mạch.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27-9 xác nhận sẽ tăng cường hiện diện tại khu vực biển Baltic sau khi một số máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Đan Mạch trong tuần qua, theo hãng tin Reuters.

NATO tuyên bố sẽ “tiến hành tăng cường cảnh giác hơn nữa bằng các tài sản đa lĩnh vực mới ở khu vực biển Baltic”, bao gồm “các nền tảng tình báo, giám sát, trinh sát và ít nhất một khinh hạm phòng không”.

NATO từ chối cung cấp thông tin chi tiết hơn, gồm cả sự đóng góp của từng nước thành viên trong kế hoạch tăng cường hiện diện ở Baltic.

3 tàu chiến Lithuania tuần tra trên biển Baltic hồi tháng 1-2025 trong khuôn khổ sứ mệnh Baltic Sentry của NATO. Ảnh: NATO

Trước đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 27-9 cho biết trong đêm 26-9 rạng sáng 27-9, họ đã phát hiện UAV không xác định gần các cơ sở quân sự của nước này.

Đây là vụ UAV xâm nhập không phận Đan Mạch mới nhất được công bố. Kể từ ngày 22-9, sân bay Copenhagen và ít nhất 5 sân bay khác của Đan Mạch, cả dân sự và quân sự, đã bị đóng cửa tạm thời trong vài giờ do phát hiện UAV trên vùng trời gần đó.

Các “tài sản đa lĩnh vực mới” của NATO sẽ tăng cường cho sứ mệnh “Baltic Sentry” (tạm dịch là “Người canh gác vùng Baltic”) vốn được tổ chức này khởi động từ tháng 1-2025, sau loạt sự cố đứt cáp điện, cáp quang ngầm và hư hại đường ống dẫn khí ở đáy biển Baltic.

Một số quốc gia NATO quanh biển Baltic như Ba Lan, Estonia cũng báo cáo các trường hợp máy bay hoặc UAV xâm nhập không phận và cáo buộc Nga là bên đứng sau các vụ vi phạm này.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho máy bay hay UAV xâm nhập không phận các nước NATO.

Ông Lavrov còn cảnh báo rằng “bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại đất nước chúng tôi [Nga] đều sẽ bị đáp trả quyết liệt” và “nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ bất kỳ vật thể bay trong không phận của chúng tôi, thì tôi nghĩ mọi người sẽ rất hối hận”.