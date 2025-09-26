Chiến sự Nga-Ukraine 26-9: Ukraine gây tê liệt cảng dầu Nga ở Biển Đen; Ông Zelensky cảnh báo về 'hầm trú ẩn’ 26/09/2025 09:04

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công hai cơ sở then chốt trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga; Moscow cảnh báo nguy cơ chiến tranh với NATO.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, chủ yếu vẫn ở các chiến trường Donetsk, Zaporizhia,...

Ukraine tấn công khiến các cảng dầu ở Biển Đen của Nga “tê liệt”

. Ngày 25-9, một nguồn tin thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) nói với tờ The Kyiv Independent rằng HUR đã tấn công các bến xuất dầu của Nga ở TP Tuapse và TP Novorossiysk (đều vùng Krasnodar) bằng xuồng không người lái vào ngày 24-9, làm “tê liệt” hoạt động xuất khẩu chính dọc bờ Biển Đen.

Nguồn tin cho biết các tàu không người lái đã tấn công những đầu mối hậu cần quan trọng, bao gồm khu phức hợp bốc dỡ dầu của Transneft (do nhà nước Nga kiểm soát, ở Tuapse) và một bến cảng của Tập đoàn Đường ống Dầu Caspian Pipeline Consortium đặt tại Novorossiysk.

Theo nguồn tin, đây là hai cơ sở then chốt trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga, trong đó có cả các lô hàng vận chuyển bằng “hạm đội bóng đêm”.

“Các xuồng không người lái nhắm vào các cơ sở hậu cần chủ chốt của Nga dọc bờ Biển Đen. Tổng công suất xuất khẩu của những cơ sở này là khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày” - nguồn tin cho hay.

Caspian Pipeline Consortium xác nhận văn phòng tại Novorossiysk bị hư hại trong vụ tấn công. Tập đoàn này là liên doanh giữa các công ty Nga, Kazakhstan và quốc tế, vận hành đường ống chuyển dầu từ các mỏ phía tây Kazakhstan đến cảng biển Novorossiysk.

Hình ảnh cho thấy UAV Ukraine lao vào một chiếc máy bay mà HUR nói là máy bay vận tải An-26 của Nga đặt tại Crimea. Ảnh: HUR

. Cũng trong ngày 25-9, HUR cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu Nga trên bán đảo Crimea, trong đó phá hủy 2 máy bay vận tải An-26 và 2 trạm radar của Moscow.

An-26 là loại máy bay hai động cơ cánh quạt thời Liên Xô, được sử dụng rộng rãi cho các chuyến vận tải ngắn và trung bình, có khả năng chở đến khoảng 40 quân hoặc 5,5 tấn hàng. Trạm radar được đề cập là một hệ thống phòng thủ ven biển cung cấp cảnh báo sớm và theo dõi mục tiêu trên mặt biển.

Ông Zelensky: Các trung tâm quyền lực ở Moscow có thể là mục tiêu hợp lệ

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Axios công bố ngày 25-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các quan chức Điện Kremlin “phải nắm rõ vị trí các hầm trú ẩn” nếu Ukraine nhận được vũ khí tầm xa từ Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Loey Felipe/ UN Photo

Ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ không nhắm vào dân thường vì “chúng tôi không phải khủng bố”, nhưng nêu rằng các trung tâm quyền lực, trong đó có Điện Kremlin, có thể là mục tiêu hợp lệ.

“Họ phải nắm rõ vị trí các hầm trú ẩn. Nếu họ tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói các mục tiêu chính sẽ gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà máy sản xuất vũ khí và cho rằng một hệ thống vũ khí mới từ Mỹ có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ các cuộc tấn công như vậy.

Phía Mỹ và Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga nói Ukraine tấn công các tỉnh biên giới

Ngày 25-9, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hơn 120 UAV cùng 2 loạt đạn pháo tấn công nhiều khu dân cư tại tỉnh này trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Gladkov cho biết loạt UAV tấn công gây hư hại nhà dân, trong đó có nhiều người bị thương.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 25-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.490 binh sĩ trong các trận giao tranh trên toàn tuyến.

Theo báo cáo, các nhóm tác chiến Nga ở nhiều hướng khác nhau đã tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine tại Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporizhia và Kherson, gây thêm tổn thất về xe tăng, xe bọc thép, phương tiện cơ giới, pháo binh, trạm tác chiến điện tử và kho đạn.

Nga cũng cho biết một số đơn vị đã cải thiện vị trí trên chiến tuyến, đồng thời tiếp tục các đợt tiến công nhằm sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh với NATO, tố phương Tây gây khủng hoảng Ukraine

Ngày 25-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc cuộc xung đột Ukraine là sản phẩm phương Tây dàn dựng, biến thành một cuộc chiến chống Nga do Kiev tiến hành, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng G20 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 ở New York (Mỹ), ông Lavrov cho rằng việc phớt lờ Hiến chương Liên Hợp Quốc và những “tham vọng tân thực dân” đang gây ra nhiều cuộc chiến, từ châu Phi đến các khu vực khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã trực tiếp tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine, thực chất là “tuyên chiến với Nga”.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu bất kỳ thành viên nào của NATO bắn hạ máy bay Nga với cáo buộc vi phạm không phận.

“Điều đó có nghĩa là chiến tranh. Còn có gì khác nữa chứ? Rất nhiều máy bay NATO đã xâm phạm không phận chúng tôi, cả tình cờ lẫn cố ý, nhưng không ai bắn hạ họ” - ông Meshkov nói với đài RTL.

Ông Meshkov đồng thời nhấn mạnh châu Âu chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào chứng minh Nga liên quan các vụ xâm phạm không phận gần đây.

“Trước hết, chúng tôi không chơi trò chơi với bất kỳ ai. Thứ hai, sau khi phương Tây lừa dối chúng tôi nhiều lần, chúng tôi chỉ tin vào những sự kiện xác thực” - theo nhà ngoại giao Nga.

NATO và EU chưa lên tiếng về các thông tin trên.