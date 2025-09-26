Ông Putin: Nga bác bỏ 'chủ nghĩa thực dân công nghệ' 26/09/2025 06:32

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bác bỏ “chủ nghĩa thực dân công nghệ”, khẳng định muốn giúp các nước xây dựng ngành hạt nhân độc lập thay vì tạo sự phụ thuộc.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Hạt nhân Toàn cầu ngày 25-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow muốn chia sẻ công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến nhưng không nhằm khiến các nước đối tác phụ thuộc vào giải pháp của Nga, đài RT đưa tin.

“Chúng tôi bác bỏ cái gọi là chủ nghĩa thực dân công nghệ” - ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow muốn giúp các quốc gia phát triển ngành công nghiệp hạt nhân độc lập bằng cách đào tạo nhân lực, hợp tác với doanh nghiệp năng lượng địa phương, hỗ trợ vận hành các tổ máy và bảo đảm nguồn cung hạt nhân cũng như xử lý chất thải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Hạt nhân Toàn cầu ngày 25-9. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo ông Putin, năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng sạch then chốt trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao, một phần do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu quy mô lớn. Nga hiện đã xây dựng các hệ thống xử lý dữ liệu tại nhà máy hạt nhân, bảo đảm nguồn điện ổn định cho công nghệ này.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định năng lượng nguyên tử là trụ cột của công nghệ xanh, vượt trội các nguồn năng lượng khác về chi phí, độ an toàn môi trường và tính ổn định.

Là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực hạt nhân toàn chu trình, Nga hiện có các nhà máy do mình thiết kế nằm trong nhóm đáng tin cậy và được ưa chuộng nhất thế giới, ông cho biết thêm. Nga cũng đang hướng tới sản xuất hàng loạt các nhà máy điện hạt nhân nhỏ trên đất liền và nổi trên biển.

Ông Putin nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi củng cố tiêu chuẩn ở mọi khâu của chu trình hạt nhân, từ khai thác uranium đến xử lý chất thải.

Theo Tổng thống Nga, việc tài trợ cho các dự án hạt nhân quy mô lớn cần cơ chế chia sẻ rủi ro cân bằng, và Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS đã xác nhận sẵn sàng hỗ trợ những sáng kiến này.

Về vấn đề tài nguyên, ông Putin nhận định việc bảo đảm nguồn cung uranium là “vấn đề quan trọng nhất”. Dù một số dự báo cho rằng trữ lượng uranium toàn cầu có thể cạn kiệt vào năm 2090, trên thực tế điều này có thể xảy ra sớm hơn, ngay từ thập niên 2060.

Nga hiện đang phát triển giải pháp cho thách thức này và dự kiến đến năm 2030 sẽ vận hành hệ thống năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới với chu trình nhiên liệu khép kín, cho phép tái sử dụng 95% lượng nhiên liệu đã qua sử dụng trong lò phản ứng.

Theo ông Putin, cơ chế này có thể triệt để giải quyết bài toán tích tụ chất thải phóng xạ và tình trạng khan hiếm uranium.