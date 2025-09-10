Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp vụ Israel không kích Qatar 10/09/2025 07:54

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp ngày 10-9 bàn về vụ Israel tấn công Qatar, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc - quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9 - xác nhận cơ quan này sẽ triệu tập phiên họp ngày 10-9 (giờ Mỹ) để thảo luận về vụ Israel tấn công Qatar, hãng thông tấn TASS đưa tin sáng 10-9.

“Phiên họp theo chương trình nghị sự ‘Tình hình Trung Đông’ sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều 10-9 (tức 2 giờ sáng 11-9 theo giờ VN - PV)” - phái đoàn cho biết với báo giới.

Một nguồn tin ngoại giao nói với phóng viên TASS rằng cuộc họp khẩn được triệu tập theo đề nghị của Algeria, Pakistan và Somalia.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an về cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza hồi tháng 6. Ảnh minh họa: Leonardo Munoz/AFP

Trước đó, ngày 9-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas”, ngay sau khi nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển trụ sở của phong trào vũ trang Palestine này tại Doha (Qatar), theo đài RT.

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng vụ tấn công nhằm vào Hamas tại Qatar là hành động đơn phương, không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào khác.

“Chiến dịch hôm nay nhằm vào những thủ lĩnh khủng bố hàng đầu của Hamas hoàn toàn do Israel thực hiện. Israel lên kế hoạch, Israel tiến hành, và Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm” - thông cáo nêu rõ.

Thành viên Bộ Chính trị Hamas Suhail al-Hindi nói với hãng tin Al Jazeera rằng ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức này đã sống sót sau cuộc tấn công.