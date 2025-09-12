Quốc gia có 'Bộ trưởng AI' đầu tiên trên thế giới 12/09/2025 18:21

(PLO)- Chính quyền Albania đã chính thức bổ nhiệm "Bộ trưởng AI" Diella, trở thành quốc gia đầu tiên có một bộ trưởng là một nhân vật ảo, được tạo ra bằng AI.

Ngày 11-9, Albania trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bổ nhiệm một bộ trưởng là sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), theo tờ Politico.

Thủ tướng Albania - ông Edi Rama cho biết “Bộ trưởng AI” của nước này là một nhân vật ảo xuất hiện dưới hình ảnh một phụ nữ, tên Diella (trong tiếng Albania nghĩa là Mặt Trời), được tạo thành từ pixel (điểm ảnh) và các bộ mã, được trang bị AI.

Ông Rama cho biết “Bộ trưởng AI” Diella sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động mua sắm công và được cấp quyền đánh giá các hồ sơ dự thầu, quyền “thuê nhân tài từ khắp nơi trên thế giới”.

Hình ảnh của Diella khi còn là trợ lý ảo trên cổng dịch vụ công trực tuyến e-Albania. Ảnh: telegrafi.com

Ông Rama đặt mục tiêu Albania sẽ là một quốc gia mà các cuộc đấu thầu công khai “100% không bị tham nhũng và mọi quỹ công tham gia vào quy trình đấu thầu đều rõ ràng 100%” và giao nhiệm vụ này cho “Bộ trưởng AI” Diella.

Trước đó, nhân vật ảo Diella từ đầu năm 2025 đã xuất hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến e-Albania dưới tư cách một trợ lý ảo trong bộ trang phục truyền thống Albania.

Trong các báo cáo thường niên của Liên minh châu Âu (EU) về Albania, tham nhũng nhiều lần trở thành vấn đề nóng. Điều này đòi hỏi chính quyền Tirana phải đẩy mạnh chống tham nhũng như một trong những tiêu chí quan trọng trong nỗ lực gia nhập EU.

Với mục tiêu gia nhập EU vào năm 2030, chính quyền Thủ tướng Rama coi việc cải cách quản trị và minh bạch hoá chi tiêu là ưu tiên chiến lược, trong đó việc áp dụng AI vào quản lý nhà nước là một bước ngoặt.