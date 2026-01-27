Thông báo kết quả Đại hội XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài 27/01/2026 19:13

(PLO)- Đại hội XIV không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) mà còn là dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới cho dân tộc.

Ngày 27-1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã đồng chủ trì buổi Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời cảm ơn tới sự tham dự và quan tâm của bạn bè, đối tác quốc tế đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

﻿Ảnh: BÁO NHÂN DÂN.

Đại hội mở ra chặng đường phát triển mới

Tại buổi thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự kiện trọng đại này không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm Đại hội XIII (2021 – 2026) mà còn là một dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Về văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các nội dung được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, hướng tới các dấu mốc trọng đại là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Một điểm mới quan trọng của Đại hội XIV là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh tư duy đổi mới và quyết tâm phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nội dung các văn kiện xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Về đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tại sự kiện, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và gửi lời chúc, kỳ vọng vào định hướng trong thời gian tới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh nói ông ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Ông cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam; chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline, chia sẻ Liên Hợp Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Bà khẳng định Liên Hợp Quốc ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo đảm quyền con người.

Kết thúc buổi thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh những thành tựu Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan trọng từ sự ủng hộ, đồng hành của bạn bè quốc tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.