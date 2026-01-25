Già làng, trưởng buôn... ở Đắk Lắk gửi niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng 25/01/2026 10:10

(PLO)- Các già làng, trưởng buôn và đồng bào ở Đắk Lắk bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào Đại hội XIV của Đảng để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Những ngày này, từ phố phường đến các buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk được tô thắm bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ.

Nhân dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk tổ chức văn nghệ, đánh cồng chiêng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.T

Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Ông Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư Mblim, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, nói Đại hội XIV của Đảng đã thành công, lựa chọn được những người con ưu tú, xuất sắc của dân tộc để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Y Nguyên Bkrông tin tưởng những người được lựa chọn sẽ có nhiều quyết sách để người dân ở các vùng miền có cuộc sống ấm no, giàu đẹp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà H’Yam Bkrông, người có uy tín tại buôn Tơng Jú, phường Ea Kao, cho biết bà con trong buôn làng rất phấn khởi, thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện trọng đại này.

Bà H’Yam Bkrông mong thời gian tới sẽ có những chính sách mới nhằm phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Ea Kao mặc áo truyền thống của người Ê Đê, cùng các già làng, trưởng buôn tham gia các hoạt động hưởng ứng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.T

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng uỷ phường Ea Kao, cho biết Đại hội XIV của Đảng đã lan tỏa đến từng buôn làng trên địa bàn. Bà con cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết, hưởng ứng đại hội.

Ông Duẩn tin tưởng sau đại hội sẽ có những quyết sách đột phá từ hạ tầng, kinh tế xã hội tổng thể cho đến các chính sách giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Phát triển kinh tế gắn liền bảo tồn văn hóa

Tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, già làng H’Bliắk Niê (63 tuổi, buôn Kram) cùng bà con thường xuyên cập nhật thông tin về Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các buôn làng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hưởng ứng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: T.D

Bà cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng và chính quyền, kinh tế, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khang trang. Trình độ dân trí và kinh tế của bà con ngày càng được nâng cao.

Già làng cho rằng tinh thần cốt lõi của đại hội là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Vì vậy, bà tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Đồng thời, nữ già làng tin tưởng Nhà nước sẽ có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa, giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng giàu mạnh.

"Tôi tin tưởng tới đây công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm để kinh tế, dân trí của bà con ngày càng phát triển", già làng H’Bliắk Niê chia sẻ.

Già làng, người dân, công an và cán bộ phường Ea Kao nắm tay nhau múa hát, thắt chặt tình đoàn kết, hưởng ứng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.T

Ông Chíu Phi Hồng, Trưởng thôn Đồng Tâm (xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đồng bào dân tộc Tày nơi ông sinh sống rất quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Ông Hồng cho rằng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới, rất cần những chính sách phù hợp gắn với chuyển đổi số, đổi mới tư duy và công nghệ.

"Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đưa đất nước phát triển và chăm lo đời sống người dân", ông Hồng nói.