Ông Trump: Mỹ có 'cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả' với Iran về chấm dứt chiến tranh 23/03/2026 18:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đàm phán “rất hiệu quả”, tạm hoãn mọi cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày để chờ kết quả thảo luận.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại “rất tốt và hiệu quả” nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho các xung đột ở Trung Đông, theo đài CNN.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dựa trên “giọng điệu và nội dung chi tiết, xây dựng” của các cuộc đàm phán này, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong suốt tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc tạm hoãn mọi cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, tùy thuộc vào kết quả thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.