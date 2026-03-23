Máy bay chở khách tông xe cứu hỏa, 2 phi công thiệt mạng 23/03/2026 16:25

(PLO)- Phi công và cơ phó của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Air Canada Express đã thiệt mạng sau khi máy bay tông vào một xe cứu hỏa.

Ngày 22-3 (giờ Mỹ), phi công và cơ phó của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Air Canada Express đã thiệt mạng sau khi máy bay tông vào một xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh xuống sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ), đài NBC News đưa tin.

Theo NBC News, hàng chục người bị thương trong vụ việc.

Một máy bay CRJ-900 của Air Canada Express nằm trên đường băng sau khi tông vào xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ) ngày 22-3. Ảnh: AFP/Angela Weiss

Chiếc máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác khu vực Jazz Aviation khai thác, chở 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn từ Montreal (Canada), theo danh sách hành khách sơ bộ.

Cơ quan Quản lý Cảng vụ New York và New Jersey cho biết phương tiện cứu hỏa đang trên đường xử lý một sự cố khác thì bị máy bay đâm trúng tại đường băng số 4 của sân bay, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Bản ghi âm kiểm soát không lưu cho thấy xe cứu hỏa ban đầu được phép băng qua đường băng số 4 tại khu vực đường lăn D. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhân viên kiểm soát liên tục hô lớn yêu cầu “Xe số 1” dừng lại.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết đã cử một nhóm chuyên gia kỹ thuật tới điều tra vụ việc.

Trước đó, NBC News đưa tin một trung sĩ và một cảnh sát bị gãy tay chân và đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Theo Flightradar24, chiếc máy bay CRJ-900, xuất phát từ Montreal, đã đâm vào xe cứu hỏa với tốc độ khoảng 39 km/giờ.

Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại và bị hất lên trên.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành lệnh dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay đến 1 giờ 30 sáng 23-3 (theo giờ New York), theo thông báo của cơ quan này.

Thông báo cho biết lý do dừng hoạt động là do tình huống khẩn cấp và có khả năng cao sẽ được gia hạn, nhưng không nêu chi tiết.

Trang web của sân bay LaGuardia cho thấy các chuyến bay đến đã được chuyển hướng sang sân bay khác hoặc quay trở lại điểm xuất phát.

Sở Cứu hỏa New York cho biết đang xử lý một vụ việc được báo cáo liên quan đến một máy bay và một phương tiện trên đường băng tại sân bay LaGuardia, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.