Bước ngoặt quan trọng khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng 08/04/2026 07:59

(PLO)- Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Sáng 8-4, FTSE Russell tiếp tục giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ rà soát phân loại tháng 3-2026.

Theo kế hoạch, việc đưa Việt Nam vào rổ các chỉ số chứng khoán toàn cầu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến khởi động từ tháng 9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết: Tổ chức FTSE Russell cho rằng việc ban hành Thông tư 08/2026 của Bộ Tài chính đã thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding).

Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21-9-2026.

Việc FTSE Russell giữ nguyên lộ trình nâng hạng được xem là tín hiệu tích cực, củng cố kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón dòng vốn ngoại quy mô lớn, có thể lên tới hàng tỷ USD từ tháng 9-2026.

“Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu”, SSC nhấn mạnh.

Theo Công ty chứng khoán SSI, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp kể từ tháng 9 tới đây được kỳ vọng sẽ tạo lực hút đáng kể đối với dòng vốn ngoại, đặc biệt vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, HPG, FPT, VHM và VCB.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn phải đối diện với một số thách thức nhất định, như áp lực thanh khoản và việc chênh lệch giữa tỉ suất sinh lời của cổ phiếu so với mặt bằng lãi suất đang dần thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư nên hướng tới sự chọn lọc, tập trung vào bốn nhóm chính như doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng tăng của giá hàng hóa; các công ty có triển vọng lợi nhuận tích cực trong quý I; nhóm cổ phiếu gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường và các mã mang tính phòng thủ cao.