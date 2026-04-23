Hai học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm trên sông Tranh 23/04/2026 18:13

(PLO)- Hai học sinh lớp 9 ở xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, trong lúc tắm sông Tranh không may bị đuối nước thương tâm.

Chiều 23-4, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, cho hay ở địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ cùng ngày, hai nam sinh lớp 9 của một trường THCS rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà thuộc xã Hiệp Đức. Trong quá trình tắm, không may cả hai bị đuối nước.

Khu vực hai học sinh lớp 9 bị đuối nước.

Nhận tin báo, UBND xã đã chỉ đạo công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.