Trốn cậu đi chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm 12/04/2026 12:39

(PLO)- Hai cháu nhỏ ở Đắk Lắk trốn cậu đi ra đập nước chơi đùa và bị đuối nước, tử vong.

Ngày 12-4, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Ảnh minh họa

Theo ông Tấn, các nạn nhân đều là người ở địa phương khác đến xã Ea Ning chơi, thăm người thân. Các nạn nhân gồm: YDXZBK (10 tuổi) và HNBK (13 tuổi, cùng ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 11-4, cả hai cháu bé từ xã Cuôr Đăng đến nhà bà ngoại tại xã Ea Ning chơi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai cháu theo người cậu ra đập nước tại buôn Tắc Mnga (xã Ea Ning) bắt cá.

Sau đó, người cậu dẫn hai cháu về nhà. Tuy nhiên, cả hai cháu nhỏ trốn cậu, trở lại đập nước chơi đùa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người nhà không thấy hai cháu nên đi tìm và phát hiện cả hai bị đuối nước.

Sau khi trục vớt các cháu, người dân lập tức sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định cả hai cháu nhỏ đã tử vong ngoài viện.