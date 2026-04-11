Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 người tử vong 11/04/2026 08:51

(PLO)- Xe máy chở 3 người tông vào gốc cây ven đường ở Đắk Lắk, khiến 2 người tử vong.

Ngày 11-4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe máy tông vào gốc cây tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk khiến ba người thương vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: ND

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 sáng cùng ngày, tại quốc lộ 27 (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập).



Vào thời điểm trên, xe máy 47AB-303.64 chở theo ba người lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Chí Thanh hướng về sân bay Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa điểm trên, xe máy bất ngờ mất lái, tông vào gốc cây bên đường.



Cú tông mạnh khiến một người tử vong ngay tại hiện trường. Hai người còn lại được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một người đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.



Nạn nhân còn lại là Trần Đình Nhật H (15 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe máy vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp để xác minh danh tính các nạn nhân còn lại, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.