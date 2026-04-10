Phạt chủ xe không cho khách nằm đúng giường đã đặt trước 10/04/2026 17:10

(PLO)- Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk đã xử lý chủ xe khách kiêm tài xế không cho khách nằm ở vị trí giường đã đặt trước.

Ngày 10-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết từ phản ánh của hành khách, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một chủ xe khách có nhiều vi phạm.

Bài viết phản ánh bức xúc của hành khách trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng, kèm video phản ánh nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không cho hành khách nằm ở vị trí giường đã đặt từ trước.

Theo nội bài đăng, hôm 27-3, hành khách gọi điện đến nhà xe TT, đặt trước 8 vé. Do trong đoàn có hai cụ già trên 80 tuổi, ba phụ nữ, một trẻ em… nên khách đã thỏa thuận đặt 8 giường nằm từ hàng ghế thứ ba lên trước và được nhà xe đồng ý.

“Thế nhưng đến 14 giờ ngày 30-3, khi nhóm khách lên xe 47H 04397, từ Đắk Lắk để ra Hà Tĩnh, mọi cam kết trước đó bị phủi bỏ hoàn toàn. Ba phụ nữ bị đẩy nằm chen chúc giữa lối đi, cháu nhỏ bị dồn xuống gần cuối xe, còn tôi bị xếp lên sàn trên phía cuối cùng”, trích nội dung bài đăng.

Bài đăng cũng phản ánh nhà xe để hàng hóa trên khoang chở khách, chở quá số người quy định, khiến hành khách lo âu suốt cả hành trình.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, xác định xe khách bị phản ánh thuộc nhà xe TT, do ông TDT (55 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk làm chủ).

Đồng thời, ông T cũng là tài xế tại thời điểm xảy ra vụ việc mà hành khách phản ánh trên mạng xã hội.

Hình ảnh hành khách đăng tải kèm bài viết. Ảnh: N.D

Tại buổi làm việc với CSGT, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự nguyện chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng.

Căn cứ nội dung làm việc, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T với các lỗi: Để hàng hóa trong khoang chở khách; không hướng dẫn hành khách vị trí đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trong xe; chở quá số người quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các lỗi trên ông T sẽ bị phạt hành chính mức 2,3 triệu đồng.