Thuyền trưởng lãnh án vì vượt biên đánh bắt cá ngừ đại dương 10/04/2026 10:27

(PLO)- HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tù một thuyền trưởng đã cho tàu cá vượt biên để đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển nước khác.

Ngày 10-4, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Toại (36 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) một năm sáu tháng tù về tội tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.

Võ Quốc Toại tại công an. Ảnh: V.K

HĐXX xác định, hành vi phạm tội của Toại không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao cũng như những nỗ lực nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" IUU của Uỷ ban Châu Âu (EC) đối với ngành thuỷ sản Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-4-2025, Toại làm thủ tục đăng ký cho sáu người (Toại làm thuyền trưởng, một người làm máy trưởng và bốn thuyền viên) đi trên tàu cá PY-96896-TS để ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương.

Sau khi làm thủ tục xong, máy trưởng bị ốm nên không tham gia được. Vì vậy, Toại điều khiển tàu cá cùng bốn thuyền viên ra khơi.

Đến ngày 24-4-2025, khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Việt Nam, Toại tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá PY-96896-TS. Thiết bị này được gửi qua tàu cá do em ruột của Toại làm thuyền trưởng, nhằm tránh sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm ngư Việt Nam.

Sau đó, Toại điều khiển tàu cá PY-96896-TS vượt biên, đánh bắt cá ngừ đại dương thuộc vùng biển của Philippines.

Đến khoảng 4 giờ ngày 9-5-2025, khi tàu của Toại đang đánh bắt cá tại vùng biển của Philippines thì bị cảnh sát biển nước này bắt.

Tháng 6-2025, Ủy ban Tư pháp thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines phạt hành chính 500.000 peso (tương đương 230 triệu đồng), tịch thu tàu cá vi phạm. Sau đó, gia đình Toại đã gửi tiền qua nộp phạt.

Đến ngày 2-12-2025, Toại cùng bốn thuyền viên được đưa đến Trại nhập cư ở Manila, làm thủ tục chờ trục xuất.

Ngày 20-2-2026, Toại cùng bốn thuyền viên bị trục xuất về Việt Nam. Khi về nước, Toại đã đến công an đầu thú.