Đắk Lắk: 1 ngày xảy ra 2 vụ đuối nước, 3 trẻ nhỏ tử vong 13/04/2026 06:00

(PLO)- Trong ngày 12-4, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến ba trẻ nhỏ tử vong.

Tối 12-4, một lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (tỉnh Đắk Lắk), thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong thương tâm.

Khu vực nơi hai cháu nhỏ đuối nước. Ảnh: N.D

Các nạn nhân gồm: TPĐK (14 tuổi, học sinh lớp 8) và em VAT (12 tuổi, học sinh lớp 6), cùng học Trường THCS Vụ Bổn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hai học sinh trên dắt xe rời nhà đi chơi. Các em đến một hồ nước thuộc xã Vụ Bổn để tắm.

Đến khoảng 13 giờ 10 cùng ngày, người dân phát hiện hai cháu bị đuối nước nên tập trung cứu nạn. Tuy nhiên, khi người dân trục vớt được thì các nạn nhân đã tử vong.

Trong ngày 12-4, một vụ đuối nước khác xảy ra tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk, khiến em VNK (14 tuổi) tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Dur Kmăl, khoảng 14 giờ 30, em K ra sông tắm và đuối nước. Đến khoảng 19 giờ 30 phút tối nay, người dân mới trục vớt được thi thể em này để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, hôm 11-4, tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong.