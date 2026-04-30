Hàng chục cây muội hồng héo khô, kiểm lâm lắp camera chống trộm ở Thanh Hóa

(PLO)- Giám đốc Vườn quốc gia Bến En ông Lê Công Cường thông tin sau khi tiếp nhận 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, Thanh Hóa chỉ có khoảng 40 cây còn sống và khoảng 80 cây đã trong tình trạng khô héo.
Liên quan đến thu giữ 122 cây muội hồng tập kết tại vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa như PLO đã phản ánh trước đó đã được Kiểm lâm Thanh Hóa chuyển đến Vườn quốc gia Bến En, có địa chỉ tại xã Như Thanh, Thanh Hóa chăm sóc và bảo vệ.
Trước đó, ngày 27-4, ông Trần Văn Vui Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết đơn vị tiến hành kiểm tra khu vườn của ông Y, ngụ thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa, tập kết 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh buôn bán.
Sau đó đơn vị đã xử lý hành chính một cá nhân có hành vi tập kết lâm sản trái phép và toàn bộ 122 cây muội hồng đã được thu giữ và bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn và chăm sóc theo quy định.
Thời gian qua, Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm cây quý hiếm, song khai thác cây trên vách núi cao rất nguy hiểm đến tính mạng và là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá ảo.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hiện có tình trạng người dân vào rừng săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.
Theo Luật Lâm nghiệp 2017, tự ý khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) là loài cây tự nhiên mọc ở núi đá vôi. Cây có dáng nhỏ, thân xù xì, lá non màu đỏ hồng nổi bật nên được giới chơi cây cảnh săn tìm.