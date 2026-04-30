Hàng chục cây muội hồng héo khô, kiểm lâm lắp camera chống trộm ở Thanh Hóa 30/04/2026 16:14

(PLO)- Giám đốc Vườn quốc gia Bến En ông Lê Công Cường thông tin sau khi tiếp nhận 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, Thanh Hóa chỉ có khoảng 40 cây còn sống và khoảng 80 cây đã trong tình trạng khô héo.

Liên quan đến thu giữ 122 cây muội hồng tập kết tại vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa như PLO đã phản ánh trước đó đã được Kiểm lâm Thanh Hóa chuyển đến Vườn quốc gia Bến En, có địa chỉ tại xã Như Thanh, Thanh Hóa chăm sóc và bảo vệ.

Ghi nhận của PLO, 122 cây muội hồng hiện đang được tập kết trong khu đất thuộc khuôn viên của Vườn quốc gia Bến En.

Theo đó có nhiều gốc, thân, lá cây muội hồng trong tình trạng đã héo khô từ trước đó.

Trao đổi với PV, Giám đốc Vườn quốc gia Bến En ông Lê Văn thông tin, hiện đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung sau khi thu giữ từ nhà của một người dân ở xã Hồ Vương.

Tuy nhiên, theo ông Cường trong quá trình tiếp nhận có khoảng 40 cây còn sống. Vì là tang vật của vụ việc, vì thế đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ số cây muội hồng.

Đối với những cây còn sống, Vườn quốc gia Bến En sẽ dùng các biện pháp tốt nhất chăm sóc, cứu hộ còn những cây đã chết thì để nguyên, đồng thời cử lực lượng thay phiên bảo vệ và bảo quản (tang vật của vụ việc).

Chia sẻ về quá trình chăm sóc cây muội hồng, ông Cường thông tin việc bảo tồn và chăm sóc các cây muội hồng gặp nhiều khó khăn do loài cây này có đặc thù sinh sống ở vùng núi đá vôi, nghĩa là nơi có thời tiết khắc nghiệt thì loài cây này mới sinh trưởng tốt.

Hiện nay lực lượng mỏng, trong khi đó lại không có chuyên môn sâu về chăm sóc cây muội hồng nên gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tiếp nhận muội hồng, đơn vị liên hệ nhờ những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong chăm sóc và phục hồi cây cảnh nhằm cứu hộ những cây còn khả năng sống. Song song đó, hệ thống camera an ninh cũng được triển khai lắp đặt xung quanh khu vực trồng để tăng cường giám sát, ngăn chặn nguy cơ các đối tượng xấu xâm nhập, trộm cắp.

Nói về các giải pháp lâu dài sau khi bảo tồn, cứu hộ thành công cây muội hồng sẽ đưa lại rừng hay tiếp tục chăm sóc bảo tồn, ông Cường boăn khoăn chia sẻ đơn vị chưa rõ sẽ tiếp tục chăm sóc hay đưa các cây này về trồng lại tại các vùng núi đá vôi để cây sinh trưởng.

“Đối với cây muội hồng, do đặc thù sinh trưởng ở vùng núi đá nên việc chăm sóc, phục hồi gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, đơn vị đang tính đến phương án nếu cây còn khả năng sống sẽ đưa về vườn thực vật để tiếp tục bảo tồn, chăm sóc lâu dài”, ông Cường nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 27-4, ông Trần Văn Vui Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết đơn vị tiến hành kiểm tra khu vườn của ông Y, ngụ thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa, tập kết 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh buôn bán.

Sau đó đơn vị đã xử lý hành chính một cá nhân có hành vi tập kết lâm sản trái phép và toàn bộ 122 cây muội hồng đã được thu giữ và bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn và chăm sóc theo quy định.