Thanh Hóa đưa cây muội hồng trở lại rừng thay vì thanh lý 16/04/2026 10:42

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa chốt phương án đưa toàn bộ cây, phôi muội hồng là tang vật vi phạm về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc, bảo vệ.

Sáng 16-4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã chốt phương án đưa cây, phôi muội hồng đến các Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông để chăm sóc.

Hoàng Văn Chuyên Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Liên quan đến phương án xử lý tang vật, ông Hoàng Văn Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xử lý cây, phôi muội hồng trên địa bàn thời gian qua.

Tính đến ngày 14-4, lực lượng kiểm lâm đã xử phạt hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ trên 280 cây và xử phạt gần 150 triệu đồng. Hiện toàn bộ cây thu giữ đang giao cho các đơn vị kiểm lâm chăm sóc trước khi đưa trở lại rừng.

Số cây muội Hồng được Kiểm lâm Thanh Hóa phát hiện và thu giữ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG



Theo ông Chuyên, có ý kiến cho rằng sau khi xử lý tang vật có thể làm hồ sơ thanh lý để thu ngân sách. Tuy nhiên, nếu thanh lý thông thường sẽ phát sinh nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên, dẫn đến tình trạng “quay vòng” tang vật. Vì thế, giải pháp đưa ra là không thanh lý để tránh việc hợp thức hóa, gây khó cho quản lý lâm sản.

"Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và chốt phương án đưa toàn bộ cây, thân muội hồng thu được về các khu bảo tồn Pù Luông, Pù Hu và Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên để chăm sóc”, ông Chuyên nhấn mạnh.

Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa kiểm kê muội hồng sau đó phân loại để chăm sóc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thời gian qua, giá cây muội hồng bị đẩy lên từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng trên mạng xã hội khiến nhiều người bất chấp khai thác trái phép. Ông Chuyên khẳng định thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển muội hồng ra thị trường.

Kiểm lâm Thanh Hóa cũng khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm cây quý hiếm, việc khai thác trên vách núi cao rất nguy hiểm đến tính mạng và là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo "cơn sốt" giá ảo.

Xe tải chở cây, phôi muội Hồng bị Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa bắt giữ mới đây. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hiện có tình trạng người dân vào rừng săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc tự ý khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) là loài cây tự nhiên mọc ở núi đá vôi. Cây có dáng nhỏ, thân xù xì, lá non màu đỏ hồng nổi bật nên được giới chơi cây cảnh săn tìm.