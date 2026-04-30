Phát hiện nghi can trộm cáp điện camera trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 30/04/2026 21:19

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ trộm cáp điện hệ thống camera trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 30-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng vụ trộm dây cáp điện tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đại diện VKSND khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào ngày 25-4, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông ECLCOM (trụ sở tại Hà Nội) về hệ thống camera giám sát tại km177+400 đến km178+100 thuộc thôn Tân Hòa, xã Lương Sơn đã bị kẻ gian cắt trộm hơn 700 m dây cáp điện nằm bên trong khu vực hàng rào bảo vệ của đường Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Lương Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn mà đối tượng đã thực hiện hành vi trộm dây cáp điện trên tuyến cao tốc.

Một vụ trộm cáp điện chiếu sáng trước đây trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Quá trình xác minh, xác định nghi can TMQ (31 tuổi) trú tại tổ dân phố 6 Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng là người thực hiện hành vi cắt dây cáp điện nên triệu tập Q làm việc. Qua đấu tranh Q khai nhận đã cùng với một đồng phạm khác thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Được biết, từ 2024 đến nay, Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long đã liên tục phản ánh về tình trạng trộm cắp gây thất thoát tài sản công trình trên hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa phận Lâm Đồng và Đồng Nai .

Theo báo cáo, tình trạng mất cắp vật tư điện trên cao tốc với số lượng lớn, thiệt hại nhiều tỉ đồng, thậm chí gây ảnh hưởng ngiêm trọng đến việc chiếu sáng tại các nút giao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.