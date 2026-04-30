Tìm thấy thi thể người thợ hàn trong vụ nổ tàu chở dầu trên biển 30/04/2026 17:47

(PLO)- Sau hơn 24 giờ, thi thể người thợ hàn bị hất văng từ trên tàu chở dầu xuống biển đã được tìm thấy.

Khoảng 15 giờ chiều nay 30-4, sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở dầu vào sáng ngày 29-4 cách vị trí hiện trường tàu cháy khoảng 200 m.

Nạn nhân được xác định là Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) là người thợ hàn được thuê để sửa chữa tàu. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, như PLO đã đưa, khoảng 8 giờ 57 phút ngày 29-4 tại vùng biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, người dân nghe hai tiếng nổ lớn phát ra từ tàu chở dầu mang tên Đại Hòa, cách bờ khoảng 500 m.

Thời điểm con tàu bốc cháy.

Sau tiếng nổ chiếc tàu trên bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy và làm việc ban đầu với những người liên quan. Chiếc tàu trên thuộc quyền sở hữu của chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Tàu mang số hiệu Bth-0135 do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm đồng) làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên mặt boong tàu, khi đang sử dụng máy cắt cầm tay để cắt mặt boong thì xảy ra vụ nổ do trong hầm tàu có chứa 5.000 lít dầu DO.

Lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã triển khai nhanh dập tắt hỏa hoạn và tìm kiếm người mất tích.

Hậu quả, hai người trên tàu là ông Nguyễn Thanh Thi (42 tuổi) và anh Đỗ Ngọc Thông (29 tuổi) đều ngụ Liên Hương bị hất văng xuống biển, được ngư dân gần đó cứu vớt đưa vào bờ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng nặng.

Riêng người thợ hàn là anh Phạm Trung Kiên bị mất tích sau hơn 24 giờ mới được tìm thấy thi thể. Phương tiện bị hư hại phần mặt boong và ca bin, phần vỏ tàu còn nguyên vẹn, chưa có hiện tượng tràn dầu.