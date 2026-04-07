Nữ kế toán dùng chữ ký số của lãnh đạo, lập hồ sơ khống để tham ô hơn 2 tỉ đồng 07/04/2026 14:39

(PLO)- Lợi dụng quản lý tài chính lỏng lẻo, nữ kế toán lập hàng trăm chứng từ khống để tham ô hơn 2 tỉ tiền ngân sách, bị tòa tuyên 16 năm tù; nhiều cán bộ liên quan bị xử lý.

Sau thời gian nghị án, ngày 7-4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh.

Theo đó, bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, cựu kế toán Ban Thi đua – Khen thưởng) bị tuyên phạt 16 năm tù; Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 24 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành) 7 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi, nguyên quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) 3 năm tù, Hồ Vũ Bảo (44 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ kế toán dùng chữ ký số của lãnh đạo, lập hồ sơ khống tham ô hơn 2,1 tỉ đồng, nhiều lãnh đạo cũng vướng vòng lao lý

Theo cáo trạng, Ban Thi đua – Khen thưởng hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, được Nhà nước cấp kinh phí từ nhiều nguồn để phục vụ hoạt động của đơn vị. Trong thời gian làm kế toán từ tháng 3-2006 đến ngày 2-11-2023, Võ Thị Thùy Trang được giao nhiệm vụ quản lý tài chính, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác kế toán, thanh quyết toán và quản lý tài sản của đơn vị.

Từ năm 2020 đến tháng 8-2023, lợi dụng việc lãnh đạo đơn vị buông lỏng quản lý chữ ký số và thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, Trang đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn để chiếm đoạt tiền ngân sách.

Cụ thể, Trang tham mưu cho lãnh đạo đăng ký sử dụng chữ ký số cho các lãnh đạo và kế toán của Ban Thi đua – Khen thưởng. Sau khi nhận các thiết bị này, Trang không giao lại cho các cá nhân được cấp mà tự giữ để sử dụng. Khi hệ thống gửi mật khẩu chữ ký số về email công vụ của từng người, Trang nhờ lãnh đạo kiểm tra các thông tin liên quan đến thanh quyết toán. Do tin tưởng, các lãnh đạo cho Trang truy cập email công vụ, từ đó Trang lấy được mật khẩu chữ ký số.

Có trong tay thiết bị và mật khẩu chữ ký số của lãnh đạo qua nhiều thời kỳ, Trang lập hồ sơ thanh toán khống. Để chiếm đoạt được tiền, Trang sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do các Cơ sở kinh doanh, Doanh nghiệp thường xuyên cung cấp hàng hóa cho Ban Thi đua – Khen thưởng, lập hồ sơ chứng từ thanh toán khống, sử dụng chữ ký số của lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng qua từng thời kỳ để duyệt chi và chuyển chứng từ cho Kho bạc nhà nước để thanh toán theo quy định. Từ ngày 1-1-2020 đến 31-8-2023, Trang đã lập 173 bộ chứng từ thanh toán giả để rút tiền từ các nguồn kinh phí của Ban Thi đua – Khen thưởng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Đối với Lê Hoàng Nhân, bị cáo bị xác định đã cung cấp hóa đơn để Trang hợp thức hồ sơ, với số tiền liên quan hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo Hồ Vũ Bảo, Nguyễn Thành Tấn và Huỳnh Thị Lan bị xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, không kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để Trang thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, trong đó trách nhiệm liên quan của từng cá nhân được làm rõ theo cáo trạng.