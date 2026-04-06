Tòa tuyên án vụ Ban Quản trị chung cư Miếu Nổi tham ô tài sản 06/04/2026 16:00

(PLO)- HĐXX nhận định việc VKS truy tố các bị cáo theo cáo trạng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai...

Chiều 6-4, TAND Khu vực 5 - TP.HCM tuyên án vụ tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh cũ; nay là phường Gia Định, TP.HCM).

HĐXX tuyên án các bị cáo. Ảnh: YC

Đúng người, đúng tội, không oan sai

HĐXX nhận định trên cơ sở lời khai của các bị cáo, phần tranh tụng tại phiên tòa, các chứng cứ có trong hồ sơ, có đủ cơ sở xác định khu Chung cư Miếu Nổi được đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND quận Bình Thạnh vào năm 2000. Ban quản trị được bầu đúng quy định.

Quá trình hoạt động, Ban quản trị đã đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, làm trái các quy định nhằm chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân hoặc gây thiệt hại cho cư dân…

HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người liên quan, các chứng cứ có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở xác định việc VKS truy tố các bị cáo theo cáo trạng là có căn cứ, đúng người đúng tội, khoan oan sai. Riêng bị cáo Đ trong quá trình tố tụng đã chết nên tòa án đã đình chỉ theo quy định.

HĐXX cũng xem xét đến tính chất, tình tiết, các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng của các bị cáo để phân định mức hình phạt đối với từng bị cáo. Cụ thể, bị cáo Phương đóng vai trò chủ mưu, mức hình phạt phải cao hơn các bị cáo khác. Tuy nhiên, bị cáo Phương có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác có giấy khen, gia đình có công với cách mạng…

Bị cáo Cường là đồng phạm giúp sức tích cực cho Phương. Bị cáo Cường cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình khắc phục hậu quả...

Bị cáo Đào, Bạch giúp sức cho Phương và có các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả có là thành có thành tích xuất sắc trong công tác…

Bị cáo Bình, Nguyên tham gia với vai trò giúp sức. HĐXX cũng xem xét các tình tiết như Bình không hưởng lợi, hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả...

HĐXX cho rằng cần nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng với người giúp sức, vai trò không đáng kể, lệ thuộc, có nhiều tình tiết giảm nhẹ…

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương (trưởng ban) 7 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp là 11 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cường (phó trưởng ban) bị phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 10 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đào (phó ban) 2 năm tù và Bạch (thành viên ban quản trị) mỗi bị cáo 1 năm 10 tháng tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tuyên phạt bị cáo Bình 2 năm 9 tháng tù và bị cáo Nguyên 3 năm tù cùng về tội về tội tham ô tài sản.

Về phần dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho ban quản lý chung cư. Riêng đối với bị cáo Đại đã mất, phần bồi thường của bị cáo này bị cáo Phương phải chịu và được quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các thừa kế của bị cáo Đại nếu Đại có tài sản.

Trước đó, tại phiên tòa hôm 2-4, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tóm tắt vụ án

Theo cáo trạng, khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) nay là phường Gia Định, TP.HCM được hoàn công và đưa vào sử dụng từ năm 1999 và bàn giao cho UBND quận Bình Thạnh quản lý từ năm 2000.

Chung cư Miếu Nổi. Ảnh: NGUYÊN VY

Quá trình hoạt động, thành viên Ban quản trị gồm Phạm Phương - Trưởng Ban quản trị; Tôn Ngọc Bạch - Phó trưởng Ban quản trị, Thành viên Ban quản trị; Đinh Việt Cường - Phó trưởng Ban quản trị; Nguyễn Thị Đào - Thành viên Ban quản trị, Phó trưởng Ban quản trị đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Cụ thể như không thuê đơn vị quản lý vận hành, đối với các hạng mục bảo trì không thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị quản lý vận hành có đủ năng lực bảo trì mà Ban quản trị lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp thỏa thuận, ký hợp đồng thuê các công ty bên ngoài để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư như thay mới thang máy, sửa chữa đường nội bộ, thu phí thẻ từ sử dụng thang máy, cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của nhà chung cư... Những việc làm trái quy định này nhằm chiếm đoạt tiền đóng góp của cư dân hoặc gây thiệt hại cho cư dân.

Cụ thể, Phương, Cường, Bạch, Đào đã chi tiền xử phạt vi phạm hành chính, đền bù hợp đồng hoặc tiền thuế giá trị gia tăng bổ sung cho hợp đồng, các chi phí phát sinh do lỗi của Ban quản trị và không thông qua cư dân, dẫn đến thiệt hại tiền quỹ do cư dân chung cư Miếu Nổi đóng góp. Trong đó, Phương và Đào gây thiệt hại tổng số tiền hơn 637 triệu đồng; Cường và Bạch gây thiệt hại tổng số tiền hơn 127 triệu đồng.

Phương lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao quản lý tiền quỹ của cư dân chung cư Miếu Nổi với vai trò chủ mưu đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền quỹ của cư dân chung cư Miếu Nổi hơn 960 triệu đồng bằng hình thức nâng khống giá trị hợp đồng. Phương hưởng lợi số tiền 350 triệu đồng.

Trong đó, có Phan Dương Đại ((Giám đốc công ty Đại Tiến, lắp đặt thang máy) giúp sức cho Phương cùng chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 503 triệu đồng. Nguyễn Phước Nguyên (giám đốc Công ty Viễn Thông Công Nghệ Kamera) giúp sức cho Phương chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 7,3 triệu đồng. Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH TM Vận chuyển Nhật Đăng) giúp sức cho Phương cùng chiếm đoạt số tiền hơn 66 triệu đồng, Bình không hưởng lợi.

Riêng Huỳnh Thị Thu Thảo mặc dù là thành viên Ban quản trị nhưng không được trao đổi, bàn bạc, không biết việc làm trái quy định của Phương, Bạch, Cường, Đào.

Từ đó, VKS đề nghị truy tố Phương, Cường về 2 tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đào (phó ban) và Bạch (thành viên ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đại, Bình và Nguyên bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.