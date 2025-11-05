Đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi 05/11/2025 08:55

(PLO)- Theo KLĐT, các bị can từng là thành viên ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã tự ý lấy tiền đóng góp của cư dân để chi trả cho việc đóng phạt, đền bù tiền mặt bằng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh (cũ).

Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can thuộc ban quản trị chung cư (cũ), gồm: Phạm Phương (trưởng ban), Đinh Việt Cường (phó trưởng ban) về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Nguyễn Thị Đào (phó ban) và Tôn Ngọc Bạch (thành viên ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã từng ban hành kết luận điều tra nhưng ngày 13-8, VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ một số vấn đề.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho cư dân

Theo KLĐT mới nhất ngày 13-10, Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, không xin giấy phép sửa chữa, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu. Thanh tra sở xây dựng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ban quản trị chung cư Miếu Nổi số tiền phạt 15 triệu đồng.

Phạm Phương, Đình Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đã dùng tiền cư dân đóng góp để chấp hành quyết định xử phạt hành chính, gây thiệt hại cho cư dân là 15 triệu đồng.

Chung cư Miếu Nổi. Ảnh: NGUYÊN VY

Tiếp đó, các bị can đã lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của nhà chung cư cho ông Phạm Hoàn Vũ thuê mà không lấy ý kiến cư dân. Khi bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi mặt bằng, ông Vũ đã yêu cầu đền bù hợp đồng. Phạm Phương cùng các bị can khác đã dùng tiền cư dân đóng góp đền bù hợp đồng cho ông Vũ 50 triệu đồng.

Bị can Phạm Phương còn đại diện Ban quản trị ký hợp đồng ngày 27-12-2023 với Công ty Viễn Thông Công Nghệ Kamera, lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù không thi công được, Phạm Phương vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Đào chi tiền cho bị can Nguyễn Phước Nguyên (giám đốc Công ty Viễn Thông Công Nghệ Kamera) 263 triệu đồng.

Phạm Phương còn đại diện Ban quản trị chung cư Miếu Nổi ký Hợp đồng kinh tế ngày 5-8-2018 với Công ty Công Nghệ Kamera, lắp đặt 139 camera cho chung cư, giá trị 626 triệu đồng, giá trị thực thanh toán 640 triệu đồng. Phạm Phương và Nguyên đã thỏa thuận không xuất hóa đơn GTGT.

Đến tháng 6-2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời Phạm Phương làm việc liên quan đến đơn tố cáo của cư dân. Khi cơ quan công an đề nghị cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn thuế GTGT liên quan, Phạm Phương và Nguyên bàn bạc với các bị can khác bỏ các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng năm 2018, thay đổi các thông số sản phẩm camera, đầu ghi... đã lắp đặt cho chung cư thành các thông số năm 2023 để xuất hóa GTGT là 62,6 triệu đồng nhằm giao nộp, đối phó.

Phạm Phương bàn bạc thống nhất với các bị can khác để dùng tiền cư dân đóng góp thanh toán 62,6 triệu đồng để Công ty Kamera xuất hóa đơn GTGT rồi nộp cho cơ quan công an.

Phạm Phương cùng Phan Dương Đại (Giám đốc công ty Đại Tiến) ký hợp đồng ngày 29-4-2019 thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C.

Quá trình thi công, Phạm Phương không thực hiện đúng hợp đồng về việc thanh toán theo giai đoạn và tiến độ. Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang máy bên trái đơn nguyên C, số tiền thanh toán 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, Phạm Phương chỉ đạo Đào chỉ tiền thanh toán cho Đại với tổng số tiền là 2,7 tỉ đồng.

Bị can Đại dù chưa thi công lắp đặt thang máy bên phải đơn nguyên C nhưng đã nhận 813 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền thì Đại không thi công lắp đặt thang máy này.

Do Đại không thi công lắp đặt thang máy đơn nguyên C bên phải nên Phạm Phương chỉ đạo Đào dùng tiền đóng góp của cư dân là 246 triệu đồng để thanh toán tiền mua linh kiện, thuê nhân công tiếp tục lắp ráp thang máy.

KLĐT xác định, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.

Tham ô tài sản 960 triệu đồng

Cũng theo KLĐT, khi thi công lắp đặt thang máy đơn nguyên B1, Phạm Phương và Phan Dương Đại đã nâng khống giá trị hợp đồng từ 800 triệu đồng lên 1 tỉ đồng để Phạm Phương và Cường chiếm đoạt 200 triệu đồng. Phạm Phương và Cường mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với hợp đồng kinh tế với Công ty Đại Tiến để thi công lắp đặt thang máy đơn nguyên B2 và 2 thang máy đơn nguyên C, Phạm Phương và Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống 3 thang máy là 600 triệu đồng để Phương chiếm đoạt.

Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy nhưng Phương đã chỉ đạo Ban quản trị chung cư Miếu Nổi thanh toán 2,7 tỉ đồng. Phương thanh toán cho Đại đủ số tiền trên, từ đó hưởng lợi số tiền 600 triệu đồng từ việc nâng khống giá trị hợp đồng 3 thang máy. Trong đó, Phạm Phương được hưởng lợi số tiền 97 triệu đồng, Đại đã chiếm tiền 503 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Phạm Phương, cựu Trưởng BQT nhà chung cư Miếu Nổi. Ảnh: CA

Bị can Phạm Phương còn ký hợp đồng kinh tế ngày 9-11-2023 với Công ty Viễn Thông Công Nghệ Kamera, thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát, đèn năng lượng mặt trời. Khi tiến hành, đã không lắp đặt 7 camera, 3 đèn năng lượng mặt trời... trị giá 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Phạm Phương và Nguyên đã bàn bạc, nghiệm thu khống, để Phương chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Cạnh đó, Phạm Phương còn bàn bạc với các bị can khác ký 3 hợp đồng kinh tế để lắp đặt 239 camera, nâng khống giá trị bóng đèn, diện tích thi công sơn nước tường và trần thạch cao; chỉ đạo đồng phạm chi khống.. để chiếm đoạt tiền của cư dân.



KLĐT xác định, bị can Phạm Phương và các bị can khác đã chiếm đoạt tiền của cư dân tổng cộng hơn 960 triệu đồng. KLĐT lần này, số tiền đối với hành vi tham ô tài sản đã giảm, so với bản KLĐT ngày 30-6-2025 (hành vi tham ô tài sản 1,2 tỉ đồng).