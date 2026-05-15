Nhiều cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái sau trận mưa giông ở Đắk Lắk 15/05/2026 21:19

(PLO)- Một trận mưa lớn kèm giông lốc đã làm gãy đổ hàng loạt cây xanh, khiến nhiều căn nhà tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tốc mái.

Tối 15-5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà tốc mái.

Cây xanh bị bật gốc tại xã Ea Kar. Ảnh: N.D

“Hiện chúng tôi chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Các lực lượng đang tập trung xử lý, khắc phục hậu quả. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người”, lãnh đạo này nói.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, trên địa bàn xã Ea Kar xuất hiện mưa to kèm giông lốc. Gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trên đường, gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, nhiều quầy hàng ở chợ bị gió thổi, xô lệch ra đường.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận giông lốc tại Ea Kar. Ảnh: N.D

Lực lượng chức năng xã Ea Kar khuyến cáo người dân không ra đường khi không có việc cần thiết để bảo đảm an toàn. Đồng thời, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác được huy động để xử lý tình trạng cây gãy đổ trên đường.