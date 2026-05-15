Công an điều tra vụ người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ rồi tự tử 15/05/2026 13:07

(PLO)- Người đàn ông đâm vợ cũ bị thương rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 15-5, lãnh đạo UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, công an đang điều tra vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công một người phụ nữ vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị N.T.H.L (33 tuổi, phường Đông Hà).

Công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: HN

Chị L được xác định bị chồng cũ là anh H.S.H dùng dao đâm vào người sau khi có xích mích về chuyện tình cảm.

Sau khi gây án, H trở về nhà, đóng cửa và có ý định tự tử bằng dao. Phát hiện kịp thời, gia đình đưa H đến cơ quan công an đầu thú.

Chị L sau đó cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương nặng.