Báo tin giả bị cướp để khỏi đền tiền sửa xe 15/05/2026 15:25

(PLO)- Tự té xe nhưng sợ không có tiền sửa, nam thanh niên dựng chuyện bị một nhóm người cướp tài sản. Công an sau đó phát hiện sự việc và xử phạt hành chính người này.

Ngày 15-5, Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PHK (18 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). K bị xử phạt về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền.

Té xe, sợ không có tiền sửa, nam thanh niên ở Đồng Tháp dựng chuyện bị cướp tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 9-5, Công an xã Vĩnh Kim tiếp nhận tin báo của K về việc bị năm thanh niên đi trên hai xe mô tô ném đá, đạp xe và dùng hung khí đe dọa cướp 1,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Kim khẩn trương xác minh và xác định K báo tin giả.

Qua làm việc, K thừa nhận khoảng 14 giờ ngày 9-5, K mượn xe của bạn để đi công việc. Khi đi trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Long Hưng, K tự té ngã khiến xe bị hỏng. Lo sợ không có tiền sửa xe cho bạn nên K dựng chuyện bị cướp.

Công an xã Vĩnh Kim đã xử phạt vi phạm hành chính K số tiền 1,7 triệu đồng.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần cung cấp thông tin trung thực khi trình báo với cơ quan có thẩm quyền. Mọi hành vi báo tin giả, tin sai sự thật đều bị xử lý nghiêm theo quy định.