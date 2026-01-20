Không còn khả năng xoay vốn, chủ hụi báo tin giả bị cướp 20/01/2026 16:23

(PLO)- Do không còn khả năng xoay vòng vốn trả cho hụi viên, bà LTN dựng chuyện bị cướp tài sản nhằm tạo lý do xin trả nợ dần.

Ngày 20-1, Công an xã Ngọc Chúc (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bà LTN (55 tuổi) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan công an.

Trước đó, sáng 15-1, bà N đến Công an xã Ngọc Chúc trình báo việc bị hai người lạ mặt giả vờ hỏi đường rồi chạm vào người khiến bà mất ý thức. Sau đó, bà bị cướp tiền và vàng với tổng trị giá khoảng 1,67 tỉ đồng.

Bà LTN (55 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc) bị xử phạt 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Chúc nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh hiện trường, đồng thời mời bà N về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, nhận thấy lời khai của bà N có nhiều mâu thuẫn, công an tiến hành rà soát địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng xác định không xảy ra vụ cướp tài sản như nội dung trình báo.

Làm việc với công an, bà N thừa nhận toàn bộ hành vi cung cấp thông tin giả. Nguyên nhân do bà N là chủ hụi, không còn khả năng xoay vòng vốn trả cho hụi viên nên dựng chuyện bị cướp để xin khất nợ.

Với hành vi trên, Công an xã Ngọc Chúc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N số tiền 3,5 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không báo tin giả, gây ảnh hưởng an ninh trật tự và làm mất thời gian, công sức của lực lượng chức năng. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Công an cũng đề nghị người dân thận trọng khi tham gia các hình thức góp hụi, vay mượn tài chính để tránh rủi ro pháp luật.