Xác định danh tính nhóm đi trên xe Lexus hành hung cô gái ở Hà Nội 15/05/2026 19:31

(PLO)- Sau khi xảy ra việc cô gái tố bị nhóm người đi trên Lexus hành hung, công an phường Đống Đa, TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan.

Ngày 15-5, mạng xã hội đang xôn xao clip cô gái bị hành hung cạnh ô tô hiệu Lexus trên phố Hoàng Cầu (TP Hà Nội).

Clip ghi nhận cô gái bị nam tài xế đi xe Lexus có hành vi dùng chân đạp thẳng vào người. Sau đó, cô gái và nhóm người xảy ra cãi nhau. Cô gái cho rằng nam tài xế xe Lexus buông lời trêu ghẹo và do không nghe rõ và cũng không không có nghĩa vụ phải trả lời người đàn ông. Cô gái cũng cho rằng bản thân và bạn đã bị quấy rối bằng lời nói và cả hành vi hành hung, xô xát.

Chiều 15-5, Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 14-5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu. Công an phường đã yêu cầu các cá nhân liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự lên làm việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Công an xác định những người liên quan trong vụ việc gồm NHM (44 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), PVD (44 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), NTT (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), NTT (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên) và hai cô gái VHL (25 tuổi, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), NGH (25 tuổi, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CA

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của một tòa nhà ở địa bàn phường Đống Đa.

Hiện Công an phường Đống Đa đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự công cộng, ứng xử văn minh, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.