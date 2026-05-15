Khởi tố 2 người đàn ông lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 400 triệu đồng 15/05/2026 12:04

(PLO)- Hai người đàn ông ở Đắk Lắk dựng cảnh, lừa bán thiên thạch giả để chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Y Phơu Byă (45 tuổi) và Y Đam Mdrang (33 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ lừa bán đá thiên thạch giả tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Y Đam Mdrang cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, ông HNK (56 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) là người thường xuyên tìm kiếm, sưu tầm đá thiên thạch có khả năng làm vỡ kính, làm đông thủy ngân.

Tháng 3-2026, người quen của ông HNK là ông MHN (55 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) hỏi Y Phơu Byă về đá thiên thạch và ngỏ ý muốn mua giá cao.

Byă nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã cùng Mdrang mua nguyên liệu làm giả đá thiên thạch nặng khoảng 4 kg. Sau đó, hai người này hẹn ông MHN, ông HNK đến Đắk Lắk kiểm tra hàng.

Tại đây, Byă cùng Mdrang đặt đá thiên thạch giả lên tấm gương và ống thủy ngân sau đó yêu cầu ông HNK và MHN đứng xa 10 m để quan sát. Lợi dụng lúc sở hở, Byă đã đánh tráo gương vỡ và ống thủy ngân đã đông để chứng minh thiên thạch là thật.

Y Phơu Byă.

Ngày 29-4, hai bên hẹn nhau tại thôn 7, xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) để thực hiện mua bán. Sau khi ông HNK giao 400 triệu đồng, Byă đã lên xe bỏ đi.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, ông HNK truy hô và khống chế được Mdrang bàn giao cho Công an xã Chư Sê. Sau đó, Công an xã Chư Sê đã vận động Byă đầu thú và thu giữ số tiền 400 triệu đồng bị chiếm đoạt.